Los capitanes de la SD Huesca dan un paso al frente y lanzan un discurso realista

La SD Huesca atraviesa el peor momento deportivo de los últimos años en Segunda División. Seis jornadas consecutivas sin ganar en El Alcoraz, de donde han volado 15 de los últimos 18 puntos en juego, hunden a los azulgranas en una dinámica que le acerca más a los puestos de descenso que al objetivo del ‘play off’ tras 15 jornadas disputadas. Una situación cada vez más crítica de la que en las últimas semanas han realizado una radiografía los capitanes. Pulido, Mikel Rico y Ferreiro han dado un paso al frente para dar las claves de un periodo en el que el cese de Nacho Ambriz y la llegada de Xisco Muñoz no han mejorado el panorama.

Ferreiro pasó por la zona mixta tras el 0-2 con el Leganés para decir que “ahora mismo no podemos engañar a nadie” y que lo van a pasar “mal”. Después del 3-1 en Burgos, Pulido fue claro para afirmar que “no sé si hay que olvidarse de aspiraciones y conseguir los 50 puntos primero. Estamos en una situación muy complicada, no lo sé. Hay que ir partido a partido y ojalá podamos conseguir lo de los años de los ascensos, pero no hay que engañar a nadie, está la cosa difícil. Hay que hacer 50 puntos y de ahí soñar”, aseguró en declaraciones a Aragón TV y con Ambriz todavía en el cargo.

Un mensaje crudo y que sirve para poner en contexto el devenir de un curso en el que los oscenses han ganado cuatro partidos de 15 y ya miran a los hipotéticos fichajes del mercado invernal para elevar el nivel de la plantilla. Hasta enero restan partidos con Mirandés, Ibiza, Almería, Valladolid, Sporting y Alcorcón, con el que se cerrará la primera vuelta. 17 puntos suma el Huesca y Ferreiro reivindica la fórmula del trabajo: “Con el nuevo míster hemos mejorado defensivamente, pero arriba tenemos que dar un paso, enlazar más los del medio para que lleven los balones hacia arriba. Queda trabaja y estar unidos, es un momento difícil. No están saliendo las cosas. El inicio fue bueno, pero hemos caído en una dinámica mala y hay que mejorar”.

En esa misma línea, Pulido aseveraba en Burgos que “no hay que engañar a nadie. Yo como capitán y uno de los referentes del equipo creo que hay que mirarse el ombligo cada uno. Somos el Huesca y tenemos que entrenar al cien por cien”. Un diagnóstico que no ha cambiado en estas cinco jornadas posteriores. Después del 1-1 con el Amorebieta, Mikel Rico también lanzó un aviso para navegantes: “Hay que hacer autocrítica, que cada uno vea lo que está haciendo y qué puede hacer mejor para ayudar. Nosotros tenemos que estar juntos, sabemos cómo va esto. Cuando va mal cuesta que la gente esté y cuando va bien todo va a favor, pero nuestro lema es ‘sin reblar’ y así tendrá que ser”.