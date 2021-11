La SD Huesca recibe al Leganés en un duelo entre necesitados

Menos de una semana después, la SD Huesca regresa a El Alcoraz. Desde el 1-1 con el Amorebieta con el que se estrenó han pasado solo seis días que a Xisco Muñoz, como señaló ayer, le han parecido meses y no es para menos. El sustituto de Nacho Ambriz se subió al tren azulgrana en un tramo del calendario frenético que ha hecho que en un corto espacio de tiempo vaya a afrontar tres partidos, todos de alta intensidad. Tras el duelo con los vascos del sábado pasado, el martes volvió a firmar tablas en la visita a la Ponferradina y esta noche se cruza con el Leganés (21.00) con el fin y la necesidad de sumar su primera victoria como entrenador de los oscenses. Los dos encuentros anteriores, especialmente la primera parte en El Toralín, mostraron a un bloque más ordenado en la parcela defensiva y que buscó un fútbol más directo. Ahora falta agregar mordiente al ataque para alejarse en la clasificación de una zona gris que se está oscureciendo y poner rumbo hacia otra más luminosa, la que se aspiraba a ocupar cuando el curso arrancó hace catorce jornadas.

Con un tercio de la competición cumplida, la realidad para el Huesca es que la zona de descenso está más cerca que la del ‘play off’. Nada definitorio aún porque queda mucho por delante, pero sí que toda una llamada de atención a la que el club respondió con el relevo en el banquillo. En una competición tan igualada como la Segunda División todo es posible. Argumentos para creer en ello existen y los jugadores lo han demostrado. Frente a la Ponferradina, un contrincante que se ha instalado entre los mejores, a pesar de jugar con uno menos tras la expulsión de Mateu los azulgranas consiguieron rescatar un punto con el gol de penalti de Seoane en el añadido.

Más complicada es la situación del Leganés, otro aspirante a todo sobre el papel, pero que en la actualidad es penúltimo. Los pepineros también han vivido ya un cambio de entrenador. Se fue Asier Garitano, el timonel que en su anterior etapa en Butarque les había conducido de Segunda B a Primera, y ha cogido el testigo Mehdi Nafti, ex del Lugo, que en su debut el martes firmó un 1-1 con el Cartagena.

Xisco realizó ayer un llamamiento a la afición y puso en valor el esfuerzo de sus jugadores en las dos últimas citas. Casi sin oportunidad de entrenar, una de las primera facetas en las que se está centrando es en la anímica. Quiere que la plantilla reciba un plus desde la grada en los momentos complicados para que El Alcoraz se convierta en pista de despegue.

A este respecto, la fortaleza como local, clave en las dos campañas en las que se consiguió el salto a la élite, es una de las asignaturas pendientes. Tras las dos primeras victorias con el Eibar y el Cartagena, los oscenses ya no han vuelto a imponerse en su campo. Los resultados posteriores son dos marcadores adversos y tres tablas.

Para el duelo, Xisco seguirá sin poder contar con Joaquín Muñoz, lesionado, al que se le une Mateu, sancionado, mientras que de Ignasi Miquel, que arrastra unas molestias, no aseguró su presencia. La intención del técnico es la de realizar alguna rotación en su once, aunque sin llegar a grandes revoluciones. De hecho, en los dos últimos choques ya ha tenido presente la fatiga por la acumulación de minutos y solo dos jugadores de campo lo han disputado todo, Pulido y Salvador, los encargados del centro de la defensa y que con Miquel ausente e Insua aún no preparado para jugar salvo urgencia, no tenían recambio.

Las modificaciones que puede introducir pasarían por el centro del campo. Tras dos titularidades consecutivas, Mosquera podría dejar su sitio a Rico, suplente en El Toralín y providencial en el tramo final salvando un gol en la línea y provocando el penalti. Además, sin Mateu, el extremo izquierdo debería ser para Ferreiro. En el derecho, habrá que ver si mantiene su apuesta por el doble lateral o da cabida a variantes más ofensivas como las que representan Lombardo, al que todavía no ha utilizado, y Escriche. El de Burriana también entra en la terna de candidatos para la punta del ataque con Pitta y Gaich.

SD Huesca-CD Leganés

SD Huesca: Andrés; Buffarini, Salvador, Pulido, Miguel; Seoane, Nwakali, Rico; Escriche, Ferreiro y Pitta.

CD Leganés: Asier Riesgo; Bustinza, Bruno, Omeruo, Javi Hernández; Shibasaki, Perea; Fede Vico, Eraso, Arnáiz; y Juan Muñoz.

Árbitro: López Toca (Comité Cántabro).

Estadio y hora: El Alcoraz, 21.00.