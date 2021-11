Reválida para la SD Huesca de Xisco en Ponferrada

La puesta en escena de la primera SD Huesca de Xisco Muñoz tuvo poco del técnico balear y nada que invitase a ilusionarse. El empate con el Amorebieta (1-1) fue una carta de presentación insuficiente; ante todo, porque era imposible que se notase la mano del nuevo entrenador y el equipo arrastra los defectos de la breve etapa de Nacho Ambriz. Si acaso podría haberse percibido una mejora en lo anímico, que tampoco. Xisco es el primero en reconocer que hay mucho trabajo por delante y en una semana con tres encuentros es complicado establecer una línea continua porque el calendario no da tregua. Siguiente parada, la Ponferradina este martes en El Toralín (19.00, Gol/Movistar LaLiga).

El golpe de timón que provocó la salida de Ambriz y la apuesta por Xisco tras 12 partidos pretende recuperar a un equipo extraviado en lo futbolístico y lo mental para el que el físico no es suficiente. La envergadura del desafío no asusta a Xisco. Al contrario, ha aterrizado con un discurso a prueba de bombas y no torció el gesto ni siquiera tras el tropiezo del pasado sábado. Un empate que sacó a relucir el desencanto de una parte de los aficionados. El club vive un clima tan extraño y desagradable, tan desacostumbrado, que solo puede mejorar.

Los azulgranas disputarán en Ponferrada la 14ª jornada del campeonato; o lo que es lo mismo, se alcanza el primer tercio de la competición sin que se haya visto más que una pálida versión. Xisco avisó de que podía equivocarse en su primer once y ahora ha diseñado un segundo para el que cabe pensar en cambios. Las bajas de Ignasi Miquel y Joaquín Muñoz hacen que cuente con la misma nómina de futbolistas que el pasado fin de semana más los canteranos Anglada y Carlos Kevin. Con la defensa bajo mínimos, pues el también central Pablo Insua aún no está para jugar, Salvador se mantendrá en el eje de la zaga y puede haber cambios en el medio y la delantera, con oportunidades de inicio para Pitta, Escriche o Nwakali.

La tarea de Xisco pasa por extraer el máximo rendimiento posible a un plantel que hasta la fecha ha mostrado un perfil bajo y al que se adivinan más virtudes. Al menos, en el plano teórico. De no ser así, en dos meses se abrirá la ventana invernal de fichajes y el Huesca dispone de margen de maniobra. El riesgo que se corre es que estas semanas sean muy largas y el equipo se aleje del objetivo mínimo, el ‘play off’, que ahora se otea a una distancia de seis puntos. En este momento de la temporada, más importante que pensar en cábalas lo es estabilizar la situación del equipo, con una comprometida visita a El Toralín a las puertas y la certeza de que una concatenación de buenos resultados puede alojarle más cerca de la calma.

El problema ahora es que el Huesca corre pero la regularidad es más rápida. Las victorias a domicilio ante Real Sociedad B (0-2) y Girona (1-3), con más contundencia que fútbol, fueron sendos espejismos para un equipo que acumula tropiezos en El Alcoraz y que en su anterior desplazamiento fue corneado por el Burgos (3-1). Necesita controlar los partidos y que no sea el rival el que crezca a partir de sus limitaciones.

La Ponferradina de Jon Pérez Bolo es una de las sensaciones de este primer tramo del curso. Ocupa puestos de ‘play off’ por méritos propios y llega de ganar en Cartagena (0-1). Sin embargo, está dejando escapar puntos de su feudo tras un comienzo inmaculado con cuatro victorias consecutivas. Está repleto de futbolistas clásicos de la Segunda División entre los que sobresale el incombustible Yuri de Souza, siempre decisivo, y se fichó con la campaña iniciada al también delantero Sergi Enrich. Dan la medida de la ambición que corre por El Toralín, escenario hostil para una SD Huesca que acumula derrotas en sus tres últimas visitas y dos empates anteriores.

Posibles alineaciones

Ponferradina: Amir; Paris, Amo, Copete, Pujol, Cristian, Erik Morán, Dani Ojeda, Naranjo, Yuri y Espiau.

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Salvador, Pulido, Miguel, Mikel Rico, Seoane, Nwakali, Ferreiro, Marc Mateu y Escriche.

Árbitro: Ávalos Barrera (Comité Catalán).

Estadio: El Toralín (19.00 Gol/Movistar LaLiga).