Xisco Muñoz, ante su debut: “Va a ser un partido duro y la afición ha de empujar”

En su segunda comparecencia pública en 24 horas, el nuevo técnico de la SD Huesca ha seguido dando pistas sobre su manera de trabajar. Xisco Muñoz ha contado con tres entrenamientos para armar su primer once, que seguramente será el menos Xisco Muñoz de todos, para enfrentarse este sábado al Amorebieta en El Alcoraz (16.00, Movistar LaLiga). Con una idea, la de disfrutar y hacer disfrutar a los aficionados con un fútbol agresivo y protagonista con la pelota. Quiere que los suyos “salgan de la zona de confort” y adivina en ellos “muchas ganas de ser mejores”.

En los minutos que este viernes se han podido recoger imágenes se ha visto a un Xisco muy activo, que ha hecho protagonista a Kelechi Nwakali (“habla en inglés y queremos que se vaya soltando”, ha explicado) y ha hecho cantar el ‘Tractor amarillo’ a los canteranos Edu Adell, Hugo Anglada y Gustavo Abizanda, con quienes cuenta para una convocatoria en la que causarán baja los lesionados Joaquín Muñoz y Pablo Insua y a la que regresará David Ferreiro.

El balear se ha referido a un partido “importante en el que tenemos que iniciar bien y enganchar a los nuestros. Ser agresivos y protagonistas en campo rival. Es un momento bonito para avanzar e ir cogiendo lo que buscamos”. Llega con el mensaje bajo el brazo de “disfrutar, estamos en una ciudad y un club perfecto, con capacidad perfecta, humildad y el apoyo de nuestra gente. Todos tenemos un reto y entendemos la superación a partir de la unión”.

A pesar de haber contado con poco tiempo para instaurar sus ideas, Xisco pedirá a los suyos “ir a por el partido, ser guerreros y generar situaciones atractivas para el espectador, ser eficaces. Lucharlo”. El análisis del Amorebieta les dice que “va a ser un partido duro, es el equipo con más amarillas y de los que lanzan más balón largo”. Su afán será dar al Huesca “personalidad desde mi humildad, nuestra forma de afrontarlo y vivirlo, con pasión. Lo he vivido como espectador con mi padre, jugador y entrenador. Intentar orientar, interpretar el partido, afrontar responsabilidades”.

La búsqueda del equilibrio también depende de la capacidad física y no le preocupa el encadenado con Amorebieta, Ponferradina y Leganés en siete días: “Es mi primer once y seguramente me equivoque porque no conozco del todo a la plantilla, todos tienen una oportunidad maravillosa. El que entre tiene que demostrar que no habrá manera de sacarlo”. El marco deseado por el entrenador es el de “entrar bien en el partido, que la gente empuje y que vean que va a ser difícil sacar puntos de aquí. Responder a lo que nos dé la gente ante un equipo guerrero, que va a luchar y pone muchos centros al área”.

Para Xisco, “no hay ningún jugador que sea mejor que los demás. Todos tenemos las mismas capacidades de jugar. Quiero la actitud de que todos sean importantes en el once”. También celebra la posibilidad de realizar cinco cambios -en Inglaterra se ha regresado a los tres-, “es brutal y sirve para sostener situaciones de partido que se pueden caer. Te da mucha capacidad de reacción”.