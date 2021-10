La SD Huesca pasa reválida en El Alcoraz

Abrió la temporada con un 2-0 ante el Eibar y repitió marcador una semana después frente al Cartagena. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a ganar en El Alcoraz. En sus actuaciones más recientes el hogar no está siendo tan dulce como debería para la SD Huesca, que solo ha conseguido uno de los últimos nueve puntos dilucidados ante su público, el empate con el Fuenlabrada intercalado entre los tropiezos con el Oviedo y el Tenerife. Sabe que debe revertir la situación y lo quiere hacer desde ya. Después de que la semana pasada cerrasen el derbi con el Real Zaragoza con un 0-0 y superasen al Girona (1-3) en los dos partidos que afrontaron a domicilio, los azulgranas reciben al Málaga en el inicio de la undécima jornada (19.00) dispuestos a dar una alegría a la afición, a continuar con la buena racha y a seguir acercándose a la zona de ‘play off’ -situada ahora mismo a una victoria de distancia- antes de que el domingo aborden el desplazamiento a Burgos dentro de esta fase tan apretada del calendario.

El encuentro con los andaluces, que suman solo un punto menos y que hasta ahora no saben lo que es ganar como visitantes, arrancará poco más de 72 horas después de que se finiquitase el de Montilivi. Prácticamente no ha habido tiempo para prepararlo, dos entrenamientos más dedicados al análisis que a la puesta en práctica de nuevos conceptos, correcciones y pruebas. La cantidad y la identidad de las bajas serán las mismas que el sábado pasado. La habitual de Insua, además de las de Ferreiro, que se recupera de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, y Pulido. Las dos primeras eran sabidas, mientras que en el caso del central cabía la esperanza de que ya estuviese recuperado del golpe que recibió en La Romareda. El domingo, de hecho, trabajó con normalidad con el grupo, pero las molestias no remiten, por lo que se ha optado por dejarle fuera de la convocatoria y darle sosiego para que se ponga a punto.

Sin el capitán disponible, Ambriz tiene la intención de realizar solo un cambio en su once con respecto al que alineó en Gerona. Así lo anunció ayer públicamente aunque sin desvelar el nombre del protagonista. Las posibilidades son múltiples e incluyen también el cambio de sistema. Gaich y Ratiu tendrían opciones después de sus últimos buenos minutos, lo que en el caso del punta argentino provocaría la salida de Pitta y en el del lateral rumano, la de Buffarini. Otra posibilidad es la de Mosquera.

En los dos últimos partidos se ha empleado en la medular un doble pivote conformado por Mikel Rico y Seoane cuyo rendimiento no ha sido el óptimo. Entre otras cosas, en ninguna de esas dos ocasiones el equipo ha dominado la posesión, aspecto al que Ambriz da especial relevancia. Sí le ha gustado en cambio el hecho de que la presencia de Mosquera en el campo da confianza a Seoane, autor de dos goles frente al Girona, para sumarse al ataque. Si lo que busca es juntar al gallego y al madrileño desde el saque inicial, el movimiento más sencillo sería el de pieza por pieza. Es decir, sentar a Rico. También existe la variante de jugar con tres hombres en la medular, recurso habitual para los azulgranas tanto en el comienzo de los partidos como con estos ya en marcha y que ha dado buenos resultados. El afectado más probable en este caso sería uno de los dos delanteros, Escriche o Pitta.

El partido se prevé abierto. El Málaga no es un conjunto que se acomode alrededor de su portería, sino que sus duelos acostumbran a ser de ida y vuelta. Su racha general es de tres careos invicto con un triunfo y dos tablas, la más cercana en el tiempo un 1-1 con el Real Zaragoza. Lejos de La Rosaleda su hoja de servicios abarca cinco viajes que incluyen dos empates, con el Ibiza (2-2) y el Valladolid (1-1), y tres derrotas frente a los actuales tres primeros clasificados, el Sporting (2-1), el Almería (2-0) y la Ponferradina (4-0). Su entrenador, José Alberto, que recupera al extremo Paulino de la Fuente, planea refrescar un once en el que Juande, Peybernes, Brandon Thomas y Kevin han sido intocables hasta el momento.