Andrés: “El empate ha sido una pena porque queríamos darle una victoria a la afición”

Por sexta ocasión en once jornadas, la SD Huesca volvió a dejar su portería a cero, un registro positivo del que es parte más que responsable su guardameta, Andrés Fernández, que en el 0-0 con el Málaga destacó una vez más. El resultado, de todos modos, aunque implica alargar la racha de encuentros sin perder a tres, no dejó satisfecho al murciano. “Ha sido una pena, en la primera parte hemos tenido ocasiones para ponernos por delante y controlar el partido, queríamos ganar en casa, sobre todo por dar una victoria a la afición”, expuso el murciano consciente de que son ya cuatro las actuaciones ante su público en las que los azulgranas no han podido quedarse con los tres puntos.

El meta, no obstante, quiso sacar conclusiones positivas. “Al final lo importante es sumar, aunque sea un punto”, resaltó. “En la segunda parte el Málaga ha tenido sus ocasiones, pero nosotros debemos seguir en la línea de la primera, teniendo el balón y cn las ideas claras”, apuntó. Ahondando en esta idea también puso sobre la mesa que antes del descanso el equipo “se movió bien”,

“Todos tenemos que mejorar, tanto en lo individual como en lo colectivo”, afirmó apelando a la unión del vestuario. “Nos tenemos que ayudar todo lo que podamos para conseguir la victoria”, añadió.

Al Huesca, que venía de haber jugado el sábado y que solo tuvo un cambio en su once, se le notó fatigado en el segundo periodo. “Tenemos muchos partidos seguidos, jugamos hace tres días y se ha hecho un gran esfuerzo, ahora hay que recuperar bien y estar listos para el domingo”, dijo al respecto señalando ya a la próxima visita al Burgos. “Este equipo entrena fuerte y lo intenta hasta el final, vamos a pelear y luchar por conseguir esos triunfos para todos”, arengó.