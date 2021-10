Nacho Ambriz: “No es un partido normal, es un derbi y hay que estar a la altura”

Nacho Ambriz ha debido gestionar una semana larga y tras una derrota dura ante el Tenerife para preparar el derbi aragonés, un choque que señala como especial. Y ve a los suyos en disposición de llevarse el partido de este lunes ante el Real Zaragoza en La Romareda (21.00, Aragón TV y Gol). La buena lectura de cada reto que plantee el encuentro se señala como clave para una noche en la que el técnico de la SD Huesca desea que prime la deportividad y para la que podrá contar con David Ferreiro y Cristian Salvador, que se han entrenado este domingo con normalidad. Sin embargo, Ambriz tiene dudas respecto a la posibilidad de que ambos sean titulares.

Se trata de un partido “especial” en el que no cobra especial relevancia “si llegas bien o mal. Por lo que me ha tocado ver de lejos es una noche apasionante con los dos de la misma comunidad y no hay pretextos”. Ambriz intuye “un partido muy complicado en un estadio lleno”. Frente a frente, dos equipos “que no estamos en buen momento y tendremos que poner el mejor once para lograr un buen resultado”.

Con vistas a esa alineación ideal, Salvador y Ferreiro “ya están bien, han participado en el entrenamiento en un espacio reducido y eso da que todos quieren participar y poner un grano de arena ante un gran rival”. Ambos “no están descartados” para el equipo inicial, aunque tampoco los tiene “en la cabeza” para escoger el once en La Romareda.

Ambriz reclama que se entienda “que es una parte deportiva y no vaya más allá. Que no salga gente lesionada, no sería lo ideal”. La SD Huesca sí presentará una “concentración e intensidad” que se han de quedar “en la cancha”. La trayectoria de los azulgranas a domicilio, con un triunfo y dos derrotas, obliga a “jugar con mucha intensidad. Vamos a defender nuestro escudo y les he dicho a los jugadores que hemos de saber vivirlo”.

Para el mexicano, jugar en un estadio lleno no es obstáculo; al contrario, “nos tiene que motivar y esa presión da vida al jugador, le saca el temperamento y el carácter”. Las cuatro derrotas en ocho jornadas “pesan, son bastante. Te inquietan pero no hacen dudar en lo personal. Soy un tipo de mucho trabajo y me dedico a preparar los partidos. El fútbol son 95 y hasta 97 minutos en los que estar concentrados”.

El preparador ha dedicado parte de la semana a hablar con los futbolistas por líneas, “y eso ayuda a saber que están inquietos y me quieren ayudar a hacer bien las cosas en un partido en el que jugar tú a tú al Zaragoza y luchar por los tres puntos”. El conjunto blanquillo tiene “buena llegada y gente que puede resolver en cualquier momento. Habrá que correr mucho y tener intensidad y personalidad en la ida y vuelta”.

Los resultados “te hacen dudar y hay que entender y tener el criterio de cuándo puedes jugar directo o no. Somo conscientes todos de lo que nos jugamos. No es un partido normal, es un derbi en el que hay que estar a la altura”, ha zanjado Ambriz.