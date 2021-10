Manolo Torres: "La situación de ambos equipos le da más significado al partido"

¿En qué estado se encuentran las relaciones entre la SD Huesca y el Real Zaragoza?

Como no puede ser de otra manera, son cordiales, dentro de un contexto de rivalidad en el que siempre impera el respeto. Entre el Real Zaragoza y la SD Huesca hay más nexos de unión que de separación.

¿Qué significa para su club este partido?

Entiendo que lo mismo que para el Zaragoza. Es un derbi aragonés en Segunda División que ojalá podamos disfrutar pronto en Primera. La rivalidad deportiva se ha construido en los tiempos más recientes sustentada en que en las últimas temporadas, salvo las dos en las que hemos estado en la máxima categoría, hemos compartido competición. El Zaragoza llegará en una situación en la que quizá no merece estar, en descenso, y nosotros tenemos menos puntos de los que podíamos haber sumado. Ambas circunstancias hacen que el partido aún tenga más significación.

¿Cómo recuerda el anterior derbi en el que ganaron en plena pandemia?

Fue un partido sin público, diferente a lo que estábamos acostumbrados. Ahora habrá de nuevo ambiente en la grada, lo que es una muy buena noticia más allá de que pueda beneficiar al Real Zaragoza. Esperemos que se resuelva con un marcador similar al de aquella vez. Los partidos de fútbol tienen su sentido cuando hay afición y para nosotros fue una pena que la temporada pasada no pudiésemos disfrutar de Primera con nuestro público, que es el núcleo central de todo esto.

Ambriz y su jugadores no estarán solos, por primera vez desde el confinamiento la afición va a poder acompañar al equipo.

Por el número de entradas de las que hemos podido disponer, 500, la presencia de nuestros seguidores no será muy grande aunque se hará notar. Hay que pedir a la que gente que haya una buena convivencia y que disfrute de algo que hasta hace poco estaba vetado. Tenemos que valorar lo que hemos ido recuperando. Ahora tenemos la posibilidad de viajar, de vivir un buen día con la familia y los amigos viendo a nuestro equipo, de pasarlo aún mejor si gana y de apoyar si pierde. Más allá del de Zaragoza, esta temporada va a haber muchos desplazamientos por el norte de España de los que le gusta a nuestra afición. El fútbol es un canalizador del turismo de emociones y hay que aprovecharlo.

En casa, el remodelado Alcoraz, aunque no se llenase, ya pudo disponer de todo su aforo ante el Tenerife en la anterior jornada.

Ya vamos a poder poner en valor nuestro campo. Con la rehabilitación que hemos llevado a cabo hemos tratado de crear un hogar para nuestros aficionados con la mayor comodidad posible.

Tras la derrota con los canarios se le vio reflexivo sobre el césped.

Tengo un gen muy competitivo y no me gusta perder. No deja de ser algo habitual que hago después de los partidos. Siempre me doy un paseo para relajarme porque en el palco, vaya bien o mal el marcador, se acumula mucha tensión.

¿Hay tranquilidad respecto a la marcha del equipo?

Hay máxima confianza en el equipo y en el entrenador. A la plantilla han llegado nuevos varios jugadores y parte del cuerpo técnico. Tras las dos primeras jornadas, a pesar de las victorias, el equipo no estaba terminado y ahora sigue en construcción. Tenemos que trabajar para sacar la mejor versión. La competición es muy larga, vamos a ver dónde nos sitúa.

¿Cuál es la salud de la entidad?

Somos un club en crecimiento que se está consolidando en el fútbol profesional y que para ello trabajamos en proyectos como la Base del Fútbol Aragonés. Ya conocemos el camino a Primera y ahora se trata de que siempre estemos en la posibilidad de ascender e incluso de quedarnos. Sabemos que es difícil, pero todo el planteamiento tiene que estar enfocado a estar cuanto más cerca de ello mejor. La nueva realidad del fútbol hace que en Segunda nos midamos a rivales de potencial enorme.

Para ello, de momento no han necesitado emplear el dinero que les corresponde del fondo CVC.

Tampoco otros, que prudentemente no han puesto todos los huevos en la misma cesta. Tenemos que jugar con equilibrio, siendo conscientes de que lo que genera valor y activos son los futbolistas, pero también de que la inversión de este año no las podremos hacer en otro si lo gastamos todo. Competimos con otras economías más potentes, con nosotros bajaron el Eibar y el Valladolid -que al llevar más tiempo en Primera recibieron más ayuda al descenso-, también con un club estado, el Almería, y con otros con más masa social, que ahora recuperarán su nivel de ingresos. Hay que conocer los mercados y las posibilidades, hemos optado a los mejores jugadores que hemos podido.

¿Qué le sugiere el Zaragoza?

Tiene una buena plantilla, está jugando bien y ha tenido partidos en los que lo normal hubiese sido que obtuviesen más puntos; la competición es muy dura. Su cantera es un valor clave que le ha permitido sostenerse estos años deportiva y económicamente, a la vez que competir. Un mérito que debe ponerse en el haber de los gestores del club.

¿Cómo prevé el partido?

Estoy a la expectativa. Espero que seamos capaces de imponer nuestras virtudes y a la vez contrarrestar las suyas, que son muchas.