Marc Mateu: “No estamos tan mal como parece”

Villarreal, Numancia, Castellón y ahora la SD Huesca. Esa es la trayectoria desarrollada por Marc Mateu desde que salió de la disciplina del Real Zaragoza. Allí entre 2011 y 2013 fue una pieza importante de su filial en Segunda B, una etapa de la que tiene “muy buenos recuerdos y otros que no lo fueron tanto”. En la segunda temporada no pudo impedir el descenso y su salida fue “de aquellas maneras”. “Era joven y no guardo ningún rencor, me encanta la ciudad y su afición”, apunta. Él es el único azulgrana con pasado blanquillo en el grupo que dirige Nacho Ambriz y que este martes comenzó a preparar la visita a La Romareda del próximo lunes (21.00). Será un partido que el valenciano de 31 años espera “intenso y “difícil”, y en el que confía “mucho en las posibilidades del equipo” frente a un rival que “parte en descenso y que tendrá un estadio caliente”.

“En cuanto a puntuación es un encuentro más, pero sabemos que jugamos con el Zaragoza, que es el derbi y que es importante para la afición y la ciudad que demos una buena imagen y que si podemos ganar, mejor, que mejor”, comentó sobre el ánimo con el que el vestuario se presentará a la cita después de que el sábado sufriesen una derrota con el Tenerife que ha vuelto a generar dudas (1-2). “No estamos tan mal como parece”, quiso ser positivo. “Sí que es verdad que concedemos algunos errores que por desgracia nos penalizan con goles, hay que ir al detalle con ellos, pero también hacemos muchas cosas bien”, añadió.

La matinal en el Pirámide se abrió con una charla en el vestuario que duró algo más de media hora. En ella se estudiaron precisamente los fallos del careo con los canarios y se hizo “terapia de grupo”. “Estamos con la mente limpia, hemos dejado atrás los días malos y nos centramos ya en el lunes”, aseguró. “Es lo bueno del fútbol, que a la semana siguiente tienes la revancha y todo puede cambiar completamente”, subrayó.

Su presencia sobre el césped de La Romareda parece garantizada. No en vano, hasta la fecha ha sido siempre titular. Llegado a El Alcoraz el pasado verano, Mateu está siendo utilizado por Ambriz en la banda izquierda como extremo, su posición más acostumbrada a lo largo de su carrera, y como lateral, alternativa que está convenciendo a Ambriz. “Me veo cómodo jugando, que es lo que importa, si el míster cree que puedo echar una mano atrás, pues atrás, y si me ve mejor adelante, adelante”, comentó acerca de dónde se veía más cómodo. Él lo que quiere es jugar “donde sea”.