Nacho Ambriz: "Necesitábamos una victoria, estábamos tensos"

La victoria de la SD Huesca en San Sebastián (0-2) quitó un enorme peso de encima al vestuario azulgrana, que encontró al fin un marcador de los de ‘antes’, el mismo que los cosechados ante Eibar y Cartagena y con el protagonismo claro de Pitta y Andrés Fernández en los dos extremos opuestos del terreno de juego. El técnico, Nacho Ambriz, expresó después la sensación de alivio que había dejado un marcador construido con "el compromiso y el esfuerzo" como valores centrales.

Además de aludir a estos, el mexicano aplaudió la consecución de tres puntos ante "un equipo que no para, te ataca y defiende. Hemos dado una buena lectura y estoy contento por los jugadores, necesitábamos un buen resultado", apuntó en referencia a la trayectoria por fin corregida que había llevado a obtener un punto de los anteriores 12 en juego. Elogió las virtudes de una Real B que "te llega por banda y por dentro", e insistió en mostrarse "contento por el esfuerzo del equipo". El cuadro que prepara Xabi Alonso, reestructurado por las numerosas bajas, "juega muy bien y quisimos cerrar por dentro para que no hiciera daño. Supimos sufrir y a la contra supimos generar peligro".

Ambriz explicó el valor curativo de este marcador: "Necesitábamos agarrar confianza por no haber ganado cuatro partidos estábamos muy tensos todos". Pitta "se destapa pero atrás hay un buen trabajo con Andrés. Es un gran resultado en una cancha muy complicada".

Con todo, el entrenador considera que "necesitamos mejorar. El entrenador nunca está contento, el trabajo se desarrolla mejor ganando y este equipo no ha perdido la disposición por ganar. Lo que hemos de hacer es que yo no me desespere y que sigamos trabajando". Ambriz dibujó para terminar una fotografía con "todos felices en el vestuario, ahora tendremos algo de descanso antes de preparar el siguiente partido", el sábado 2 de octubre ante el Tenerife en El Alcoraz (16.00, Movistar LaLiga).

Pitta, un hombre feliz

Isidro Pitta era un hombre feliz tras su primer doblete en el fútbol español: "Fue muy bueno marcar en un partido muy complicado y espero seguir apoyando al equipo de esta manera". La victoria llega "en un momento en que la necesitábamos. Nos va a venir bien anímicamente para sumar de tres en tres, que es lo que queremos". El paraguayo se sigue mientras adaptando a una liga "muy fuerte, en la que se corre bastante. Tengo que seguir poniéndome a punto para ayudar al Huesca".