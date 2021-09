La SD Huesca viaja a San Sebastián con veinte jugadores

La SD Huesca se ha desplazado en la tarde de este jueves a San Sebastián donde el viernes abre la séptima jornada de Segunda División visitando en el Reale Arena al filial de la Real Sociedad (20.00). En busca de conseguir el tercer triunfo del curso después de tres derrotas y el empate a cero con el Fuenlabrada de su último encuentro, Nacho Ambriz ha incluido en la convocatoria a veinte jugadores. Al autobús con el que se han desplazado a tierras vascas se han subido los 18 futbolistas del primer equipo disponibles además del delantero Carlos Kevin y el defensa Barri, ambos del filial.

Para medirse al Sanse, apelativo histórico y cariñoso con el que se conoce al conjunto B de los donostiarras, el técnico mexicano cuenta con tres bajas, Insua, Cristian Salvador y Gaich. Los dos primeros no se desplazan por lesión. Insua evoluciona favorablemente de su rotura de ligamentos y ya participa en algunos ejercicios con el grupo y Salvador, como el domingo pasado, volvió a quedarse fuera de la citación por una lesión muscular en el aductor derecho. Gaich, por su parte, está sancionado tras su expulsión ante el Fuenlabrada, además en los últimos días no ha podido entrenar con normalidad debido a un golpe.

Aunque la imagen dada en el último encuentro no fue la mejor, no se esperan grandes cambios en el once. De producirse, la línea que podría ser retocada es la del centro del campo con opciones como las de Mosquera y Juan Carlos de entrar en la alineación.

El equipo, que último por la mañana los preparativos del choque en un entrenamiento abierto al público solo durante su primer tramo, regresará tras el encuentro por carretera. Después se ha dado descanso a los jugadores tanto el sábado como el domingo. El siguiente compromiso será el 2 de octubre en El Alcoraz ante el Tenerife.

La convocatoria

Porteros: Andrés Fernández y Miguel San Román

Defensas: Pulido, Ignasi Miquel, Buffarini, Andrei Ratiu, Florian Miguel y Barri.

Centrocampistas: Marc Mateu, Nwakali, Seoane, Mosquera, Mikel Rico, Enzo Lombardo, Joaquín, Juan Carlos Real y Ferreiro.

Delanteros: Pitta, Escriche y Carlos Kevin.