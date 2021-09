Nacho Ambriz: "No estamos donde queríamos estar a estas alturas"

Nacho Ambriz no da con la tecla. El técnico de la SD Huesca realizó cinco cambios en el once inicial y agotó las cinco sustituciones, pero el equipo no fue mejor que en las pasadas semanas ni superior al Fuenlabrada (0-0) en un choque que definió como "complicado". "Empezamos rápido y con buena circulación, luego en Fuenlabrada se acomodó y al equipo le costó más. Busqué profundidad en las bandas con dos delanteros. Con la expulsión se complicó, no conseguimos correr en campo rival y sucedió al revés", valoró.

El mexicano se agarró al asidero de la excelente actuación de un Andrés Fernández discutido después de Lugo: "El otro día pasaron cosas raras en defensa y ha bajado eso. Producíamos muchos tiros a media distancia y esta vez se marcharon fuera. Vi que el jugador no quería arriesgar como en otros momentos. La presión que traíamos no dejó jugar como otras veces", analizó un entrenador que aludía a la posible "desconfianza" que llevan consigo las tres anteriores derrotas. "Se empieza bien y luego no circula bien la pelota, se duda y falta la confianza del principio", lamentó Ambriz.

El preparador incidirá hasta el partido de este viernes ante la Real Sociedad B en Anoeta (20.00, Movistar LaLiga) en "cómo mantener la regularidad y la confianza", para lo que se requieren "buenos resultados. Nos volvimos a mermar, son muchas faltas reiteradas y no nos hemos adaptado. Ha pasado otra vez en casa y tenemos que trabajarlo".

El gol anulado al Fuenlabrada puso fin al buen arranque del Huesca y "nos faltó volver a recobrar lo que el equipo pretende. Con el trabajo y la unión del vestuario vamos a salir adelante".

Ambriz entiende que en el club y la afición "siempre hay preocupación y nunca estás satisfecho. Los jugadores han puesto lo mejor, pero no estamos como quisiéramos a estas alturas para escalar posiciones". El mexicano explicó la ausencia por lesión de Cristian Salvador, que "iba a jugar y el viernes en un giro sintió una molestia en un abductor, esperamos al sábado y en uno de los rondos se volvió a resentir. Era prudente que no entrase".

Nacho Ambriz ha entendido la idiosincracia de la entidad y el papel de los aficionados: "Este club te pide que encierres al rival y entiendo que haya algo de enfado. Las cosas van a mejorar con trabajo, eso le decimos a la afición".