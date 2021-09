Nacho Ambriz: "Tengo fe en que saldremos adelante"

Nacho Ambriz perdió en Lugo el tercer partido consecutivo y su sonrisa beatífica. Se abrió paso una preocupación tangible que el técnico de la SD Huesca quiere sortear con trabajo y propósito de enmienda. Los azulgranas terminaron "jodidos" con el 3-2 del Anxo Carro. "Lo más difícil lo habíamos hecho, no tuvimos la pelota, nos presionaron bien y volvimos a cometer errores que no se deben hacer", explicó el mexicano.

Ambriz se detuvo en su análisis en el primer tanto y en una primera media hora horrible. "Esperábamos ese juego elaborado directo para ganar la segunda jornada. Nos hicieron gol al encontrarnos muy abiertos", dijo. La reacción del Huesca se basó "en el gol parado nos puso arriba y en la segunda parte jugamos bien con la pelota". Al final, "nos presionaron y no anduvimos finos. Cometimos un error a balón parado y no conseguimos recuperarnos".

La situación es "complicada", con seis puntos de 18 posibles, pero Ambriz mantiene la «fe» en "que saldremos adelante". "Tendré que sacar recursos para arreglarlo. Lo primero es calmarme. Solucionar lo que hay en el equipo y recobrar la confianza. Vine con mucha ilusión y por tres derrotas no se acaba, voy a trabajar con más ganas", recalcó un preparador que aspira en este momento a "recuperar las bases de los dos primeros partidos sin volvernos locos. Tengo fe en que vamos a salir adelante. Llevo dos meses aquí y es complicado que el jugador entienda todo. Ni somos los peores ni los mejores".

Preguntado por las sustituciones, cuatro y dos de ellas con el tiempo casi cumplido, Ambriz insistió en la idea ya expresada anteriormente de que "con los cambios no sabes si el equipo sale adelante. Son las decisiones que he de tomar". El equipo regresa a la capital oscense en la madrugada de este martes y volverá a entrenarse por la tarde. El domingo aguarda en El Alcoraz la posibilidad de enmienda inmediata con el Fuenlabrada (14.00, Movistar LaLiga). El equipo no perdía más de dos compromisos consecutivos en Segunda desde la temporada 2015-16.