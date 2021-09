La SD Huesca, ante su peor racha en Segunda desde la 2015-16

No sucedió algo así ni en los dos ascensos a Primera División, ni tampoco en la campaña en la que alcanzó el ‘play off’. La SD Huesca no perdía tres partidos consecutivos en Segunda División desde la 2015-16, la de su regreso a la categoría de plata tras pasar dos temporadas en Segunda B. Entonces, el periodo de encuentros sin sumar ni siquiera un punto se extendió entre las jornadas 27 y 32. Ahora, la misión el próximo domingo en la visita del Fuenlabrada será no igualarlo tras el 2-1 con Las Palmas, el 1-2 con el Oviedo y el último 3-2 con el Lugo.

Hace cinco años, la negativa hoja de resultados del conjunto que dirigía Anquela incluyó tropiezos con el Mallorca (1-2), la Ponferradina (2-1), el Bilbao Athletic (1-2) y el Numancia (3-2). En la anterior etapa en Segunda División ese tipo de baches habían sido habituales, pero tras la primera campaña del técnico andaluz ya no se habían vuelto a producir.

En el curso siguiente se vivieron dos marcadores consecutivos adversos en dos ocasiones, al igual que durante el ascenso comandado con Rubi. En el de Míchel hubo tres pinchazos de ese tipo.

¿Indican entonces los actuales marcadores que regresar a Primera no va a ser una tarea sencilla? No más que lo que lo decían cuando el Huesca comenzó la liga en agosto con dos victorias. De hecho si se compara la actual situación con la de los anteriores cuatro concursos en Segunda, solo una es mejor, la del ascenso más reciente. En 2019 a estas alturas los azulgranas sumaban nueve puntos por los seis de ahora. Sin embargo, esa cifra se igualará si se saca adelante el próximo partido. Los de Míchel acumularon todos esos puntos en sus cuatro citas iniciales, pero después perdieron las dos siguientes.

Tanto con Rubi como en la segunda campaña de Anquela, ahora mismo la cosecha era de cinco puntos con una victoria, dos empates y dos derrotas y en la 2015-16 tan solo se llevaban tres gracias a otras tantas tablas.

Centrando el foco en la clasificación actual hay elementos estadísticos positivos. El Huesca es el único conjunto de la competición que ha marcado en todos los partidos. Suma ocho goles, nadie tiene más y solo el Almería y el Mirandes le igualan. Por contra ha recibido siete; solo el Amorebieta ha tenido un registro peor.