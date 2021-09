Borja García define su año en la SD Huesca como "unas vacaciones largas"

El exjugador de la SD Huesca Borja García ha causado este miércoles estupor durante su presentación con el Girona al definir su etapa de azulgrana como unas "largas vacaciones". Tratando de explicar que su regreso a Montilivi tras la campaña con los oscenses era una vuelta al hogar, el centrocampista se expresó de manera quizá desafortunada: "Volver es como si no me hubiera ido. Han sido como unas vacaciones largas. Esto viene de tiempo atrás para poder volver en invierno pero era complicado, casi inviable".

El presidente del club catalán, Delfí Geli, le agradeció que hubiese hecho "todo lo posible para estar con nosotros" y Borja añadió que "me fui porque creía que necesitaba un cambio de aires y el Girona un balón de oxígeno en forma de traspaso. Pero mi cabeza siempre ha estado aquí, he visto los partidos y he mantenido el contacto en todo momento y cuando se ha dado la oportunidad he hecho todo lo posible para volver". Dejó claro que en el Girona es donde más "feliz" ha sido a lo largo de una carrera deportiva en la que también ha jugado para el Rayo Vallecano, Córdoba o Real Madrid Castilla.

Más información Un partido de suspensión para Pulido, que no jugará en Lugo

"No es ningún secreto y volver aquí me hace muy feliz", añadió el madrileño. Se reencuentra en Montilivi con el técnico Míchel Sánchez, quien días atrás había apuntado que "si viene será un jugador importante. El club y la ciudad valoran muy positivamente su llegada". Borja García jugó 21 encuentros con el Huesca, 16 de ellos a las órdenes de Míchel y solo cinco con Pacheta, para quien pasó a ser un futbolista residual. Rescindió su vinculación con el club azulgrana el pasado 31 de agosto, en el último día del plazo, y quedó libre para alcanzar después un acuerdo con el club catalán por las dos campañas firmadas.