Nacho Ambriz: "No estamos tan finos como al principio de la liga"

El entrenador de la SD Huesca, Nacho Ambriz, diagnosticó tras la derrota con el Real Oviedo (1-2) que su equipo tiene margen de mejora en las dos áreas y que el nivel apuntado en las dos primeras jornadas ha menguado ante Las Palmas y los asturianos. El mexicano lamentó los errores cometidos en los dos goles frente a un rival que "sabíamos que nos iba a cerrar espacios y podía hacer daño a la contra. Ellos se situaron bien y fue complicado. El fútbol tiene estos matices. Los últimos dos partidos no hemos estado tan bien como al principio", relató.

Ambriz buscó de inicio «"ugar con un delantero centro (Gaich), que no lo habíamos hecho. En el último tercio no estuvimos tan finos como antes. Con el 1-1 tomamos un respiro y estábamos bien. Ellos se cerraron y hay que mejorar bastante la vigilancia a los ataques del rival. Son dos derrotas, te sientes enfadado y no queda más que trabajar". Echa en falta "esa solidez defensiva en un equipo que se abre para atacar. Pensé que con el empate iríamos a por el partido pero perdimos un duelo que fue el gol". En el fútbol, "gana quien menos errores comete. No había continuidad en el juego, el Oviedo vino a hacer su partido y le salió bien".

En el debut de Gaich, y tras hablar con el argentino para darle la oportunidad, "no se le puede criticar tras cuatro entrenamientos". Ambriz prometió que "el equipo va a mejorar mucho, tenemos que estar tranquilos. Qué más quisiéramos que ganar siempre en casa". El preparador no se mostró nervioso más allá de momentos "puntuales que se quedan en el campo". La expulsión de Pulido "no estuvo bien, el jugador está a revoluciones altas y perdemos un jugador importante para Lugo".

Ahora se tratará de "mejorar defensiva y ofensivamente con trabajo y ante equipos que se van a cerrar". Para acabar, Ambriz alabó el trabajo de un Escriche que "andaba buscando el gol y lo necesitaba". La plantilla azulgrana se volverá a entrenar este martes por la mañana a la espera de lo que decida el Comité de Competición respecto al castigo a Pulido. Será baja el próximo lunes ante el Lugo en el Anxo Carro (21.00, Movistar LaLiga).

En el acta arbitral, Prieto Iglesias detalló que la primera amarilla se debió a "impactar con el brazo en la cabeza del adversario de forma temeraria en la disputa del balón"; la segunda, por "aplaudir en señal de disconformidad con una de mis decisiones, mientras realizaba observaciones".