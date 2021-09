Ambriz: “La SD Huesca tiene unos valores que hay que defender en el campo”

La SD Huesca no ha dejado atrás una semana más. Larga, porque diez días separan la derrota de Las Palmas y la cita de este lunes ante el Real Oviedo en El Alcoraz (21.00, Movistar LaLiga). Un periodo también para la redefinición de la plantilla que estará a las órdenes de Nacho Ambriz hasta enero. El técnico mexicano ha valorado este domingo el “buen ánimo” del grupo para afrontar la cuarta jornada en pos del tercer triunfo en casa. También, las opciones de que Ignasi Miquel o Adolfo Gaich sean titulares y otros futbolistas recuperen un lugar más natural en el once, como Marc Mateu o Cristian Salvador.

El entrenador azulgrana ha recordado que “no gustó perder el viernes pasado. Rescaté el segundo tiempo pero las estadísticas no cuentan”. Ahora, “el equipo está tomando la medida del juego y viene un buen rival con un gran entrenador, Cuco Ziganda. El equipo está bien, y yo estoy contento con lo que ha llegado. Es un bloque competitivo que ha de defender un estilo, ser intensos y con una buena circulación de balón”, ha recordado.

En casa es “muy importante” sumar de "tres en tres”. Para tratar de impedirlo, Ambriz espera un Real Oviedo “muy concentrado, que no regala nada y cierra los espacios. Es peligroso a la contra. En casa trabajamos para salir a por los tres puntos y contar con más aficionados en las gradas nos ayudará para conseguirlo”. El conjunto carbayón “nunca pierde el orden. No le coges mal posicionado. Tiene un estilo muy definido, si tiene que jugar o dividir lo hace, está muy atento a la segunda jugada. Esperamos un gran partido”.

21 fichas tiene en su haber la SD Huesca y una plantilla ya definitiva sobre la que trabajar. Y sobre la que realizar cambios. “Muchas veces los haces con la plantilla completa, ves cómo menear las piezas”, ha indicado el técnico, que reconoce que puede haber novedades en la alineación preservando siempre una misma idea de juego. Ha confirmado que el debut de Isidro Pitta se postergará a la cita del lunes 13 de septiembre en el Anxo Carro: “Quiero darle una semana más. Hace un trabajo físico y de fuerza y creo que necesita más, no está aún para el 100%. Lo he hablado con los servicios médicos y con el readaptador y puede estar en Lugo".

Mientras, Gaich “coge el ritmo rápido. He hablado con él y se siente bien para jugar. Ha estado en los Juegos de Tokio y eso ayuda”. Dentro del plan de “reacomodo” de algunos jugadores, Marc Mateu puede ocupar la posición de volante y, por tanto, Florian Miguel sería el lateral izquierdo. También se adelantaría a Salvador y Gaich, de jugar de inicio, no completaría los 90 minutos.

“Ya no hay inquietudes de me voy o me quedo. Nos estabilizamos y tenemos que hacer un gran partido”, celebra Ambriz. Respecto a Miquel, cree que “aporta mucha experiencia, no todos llegan a un club como el Arsenal, está para jugar y ser tenido en cuenta. Da más posibilidades de jugar con perfiles naturales y está con hambre”. Al analizar el aspecto final del plantel, el entrenador se centra “en los que ya tengo y no me quejo. Todos van a tener una oportunidades hasta diciembre. Estoy contento, les veo la cara y hay compromiso y competencia interna. Yo quiero tener la dificultad de elegir”.

Ambriz mantiene una relación de corresponsabilidad con los aficionados. “Van a pedir que juegues bien, golees y gustes. Se les tiene que contagiar de dentro a fuera. Tenemos unos valores de club y ciudad y hay que defenderlos, pongo el énfasis en eso. Nos lo tenemos que tatuar. Cuando te dejas lo mejor de ti la gente siempre te va a apoyar. Hemos de dar lo mejor de nosotros”, ha zanjado.