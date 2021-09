Rubén García: “El objetivo de este mercado era el equilibrio económico y deportivo”

Se trataba de armar una plantilla equilibrada en lo deportivo y lo económico, que pudiese aspirar al ascenso a corto plazo y no hipotecase el futuro de la entidad en tiempos recios. Y, en opinión del director deportivo de la SD Huesca, Rubén García, se ha logrado. Al día siguiente del cierre del mercado, ha pasado revista a la confección definitiva de un equipo con 21 fichas, que se quiere polivalente. No se va a fichar a nadie más hasta enero y, entonces, la trayectoria de los azulgranas dictará qué reformas han de realizarse y a qué profundidad. Hasta entonces, el club cree que se ha acertado el tiro con las llegadas y las salidas.

Rubén ha repasado el diseño del plantel este miércoles tras la presentación del delantero argentino Adolfo Baich y tras un último día que arrojó la rescisión de Borja García, la llegada de Ignasi Miquel y el frustrado intento por hacerse con un extremo más. Para el director deportivo, queda una plantilla “competitiva y compensada para Segunda División, que era lo que queríamos, con fichajes importantes”. Espera que, en lo numérico y lo cualitativo, resulte “suficiente” para aspirar al ascenso a pesar de que “nos hubiera gustado algún perfil más por fuera”.

La SD Huesca ha tenido claro desde el comienzo que con los movimientos que se realizasen se establecería a su vez el objetivo de equilibrar las cuentas. “El club está metido en un proyecto estratégico, en consolidarse en la Liga de Fútbol Profesional y en estabilizarse en Primera. Eso requiere un esfuerzo que solo puede conseguirse con trabajo”, ha señalado el director deportivo, que pone el énfasis en un “equilibrio económico” saludable por si “hay que añadir algo el próximo mercado”, con cuatro fichas libres en la plantilla de Nacho Ambriz.

El mexicano es un técnico “muy sencillo, con pocas exigencias excepto las que tiene consigo mismo. Gestiona muy bien la plantilla y no podemos estar más contentos con él”. En las ventanas de mercado siempre hay continuidades que se saludan como victorias y la más evidente en este cao es la del centrocampista Jaime Seoane. “Estás expuesto a unas cláusulas de rescisión que pueden modificar la planificación deportiva. Estamos muy felices de que siga; si no el mejor, es uno de los centrocampistas más determinantes de Segunda y le espera un brillante futuro en Primera. Mientras esté aquí no dudo de su compromiso. Es un lujo tenerle”, ha analizado Rubén.

Existe ya un principio de acuerdo para que el capitán, Jorge Pulido, renueve por dos campañas más, y en los próximos días se anunciarán otras prórrogas en los contratos de otros jugadores del primer equipo. Todos ellos, como parte de un plantel que ya se anticipó “más corto de lo habitual, con jugadores con flexibilidad para varias posiciones”. Rubén ha puesto los ejemplos de Florian Miguel, que “ha jugado mucho de central”, Marc Mateu o Cristian Salvador. “El fútbol va cambiando a perfiles mucho más flexibles en cuanto a su disposición en una alineación. Salvador, Florian y Mateu pueden dar un nivel óptimo en cualquiera de las dos posiciones, nos los juzgamos por su rendimiento en una de ellas”, ha añadido.

En cuanto a las salidas, con la venta de Javi Galán, las cesiones de Sandro al Getafe y Álvaro al Brentford tras renovarles o las rescisiones de Siovas y Borja García, también se han alcanzado las metas previstas: “Lo principal es el equilibrio económico, y puede haber equipos que hayan acometido el mercado de una manera diferente. Queremos un proyecto estable. En Segunda, invertir un dinero desorbitado no garantiza el éxito, buscábamos competir entre los mejores de Segunda en busca del éxito de jugar en Primera”.

Con esa viabilidad económica y deportiva entre ceja y ceja, “el Huesca ha estado flexible, las operaciones de Sandro y Álvaro son beneficiosas para el club. Hay equipos que al bajar a Segunda se han jugado todo a una carta. Nosotros tenemos margen de maniobra par acometer operaciones en el mercado de invierno. Lo movimientos los determina la competición y hay 20 partidos para pelear en todos ellos”, ha zanjado Rubén García.