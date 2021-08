Ignasi Miquel se incorpora a la SD Huesca cedido con opción de compra

Ignasi Miquel es el nuevo defensa de la SD Huesca. El club azulgrana ha llegado a un acuerdo de cesión con opción de compra por una temporada con el Getafe para incorporar al central zurdo catalán de 28 años y cumple así uno de los objetivos que se había marcado de cara al último día del mercado de verano, en el que con anterioridad había rescindido el contrato de Dimitrios Siovas. La salida del segundo, que no quería continuar en El Alcoraz, era condición casi indispensable para que se produjese el acuerdo con el segundo, que de hecho incluso abandonó en la mañana de este martes el entrenamiento con los azulones para cerrar una negociación que ya estaba bien encaminada.

Miquel, de 1,88 metros de altura, y que ya había sido situado en la órbita azulgrana en anteriores ventanas de fichajes, responde al perfil buscado para completar el eje de la zaga, alguien con altura y buen manejo del balón. Compartirá posición con Pulido e Insua, una vez que se recupere de la rotura de ligamentos en la rodilla que arrastra desde mayo, algo que se espera suceda en noviembre. Además, en el club también se cuenta con que en esa parcela del campo también pueden actuar el centrocampista Cristian Salvador, como ha demostrado en las tres primeras jornadas, y el lateral izquierdo Florian Miguel.

La nueva pieza con la que va a poder contar Ambriz arrastra una larga trayectoria en el mundo del fútbol a pesar de no haber llegado aún a la treintena. Durante su etapa formativa pasó por el Espanyol, el Barcelona y el Cornellà antes de incorporarse a las categorías inferiores del Arsenal inglés. Con el primer equipo de los ‘gunners’ participó en 14 partidos. Para la 2013-14 fue cedido al Leicester y en el siguiente curso rescindió con los londinenses para firmar con el Norwich City, allí no cuajaría y de cara a la 2015-16 regresó a España de la mano de la Ponferradina, convirtiéndose en una pieza importante. Después se movería al Lugo que en diciembre de 2017 lo traspasó al Málaga, entonces en Primera División. Su siguiente destino fue el Getafe, donde ahora no tenía sitio, pero sí contrato hasta 2023, y que en los últimos dos ejercicios lo había mandado a préstamo al Girona y al Leganés. Con los pepineros se vistió de corto 21 veces, 19 de ellas como titular.

Su incorporación supone el noveno fichaje del Huesca, que además también ha renovado a Mosquera y Juan Carlos. Podría no ser la última, hasta que el mercado cierre esta noche se persigue a un extremo además de dar salida a Borja García.