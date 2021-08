Nacho Ambriz: "La SD Huesca es una familia"

Para el técnico de la SD Huesca, Nacho Ambriz, el pleno de victorias ante Eibar y Cartagena muestra que el equipo azulgrana es "una familia. El mexicano señaló tras el triunfo que, aun con aspectos por mejorar, el trabajo que empezó en julio da los mejores frutos posibles. "Siempre digo que el que hace que las cosas funcionen es el equipo. No me gusta hablar de uno, somos una familia. Teníamos dos partidos importantes en casa y no pensaba en este inicio. Hay que seguir trabajando en aspectos ofensivos y defensivos, nos vamos contentos a casa como también la afición", señaló.

Ambriz insistió en que "los responsables son los jugadores. Yo trato de ayudarles, tengo una idea de juego y ellos creen en lo que les pido. Nos acompañan los resultados y es más fácil corregir ganando que perdiendo". Pide "estar tranquilos, hay que mejorar y faltan 40 jornadas. No me creo más de lo que soy, el equipo ha de seguir trabajando muchas cosas", añadió en un claro mensaje de prudencia.

La afición, "siempre es importante tras un año y medio sin ella. Entra poca gente por los sorteos y es de agradecer. La gente va a estar contigo cuando muestres carácter y determinación y eso va a ser muy importante durante el torneo", declaró el preparador del Huesca. Preguntado por el papel de Escriche, aseveró que "Dani no es el delantero centro clásico que espera el gol. La gente de las banda nos ha ayudado en ese aspecto. Esperamos que Pitta nos ayude pronto. Pido a la gente de atrás que apoye en el área y estoy tranquilo porque con el trabajo vamos a crecer".

A este estado de las cosas, a estar "tranquilos y equilibrados", ayudan unos capitanes que "equilibran mucho, ahora vamos a preparar tranquilos el partido de Las Palmas", que se juega este viernes en las islas.

Ambriz se mostró "contento" con la llegada del delantero Isidro Pitta y también pidió tranquilidad para esperar su debut: "Es un jugador que nos va a ayudar en la parte ofensiva, con último pase. Cuantos más huevos echemos a la cesta habrá más posibilidades de ser mejores. Hay que tener calma hasta el día 31, cuando se cierre el plazo para fichar. No creo que llegue a Las Palmas".

El entrenador del Cartagena, Luis Carrión, fue crítico con los suyos y habló de "un mal partido, hemos ido haciendo sombra sin ser agresivo y con trabajo por delante. Esperábamos un Cartagena distinto ante equipos buenos que tienen sus fisuras. Esta semana habrá que tener algo más de amor propio para lograr los tres puntos con el Real Zaragoza".

El club anunciará en las próximas horas la continuidad del centrocampista Juan Carlos Real, que vio el partido junto a los no convocados. Por su parte, Seoane señaló en zona mixta que su "sueño" es jugar en Primera. El Huesca ha rechazado una oferta del Elche y exige el total de su cláusula para salir: diez millones de euros.