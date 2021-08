Pulido: "Estoy a gusto en el Huesca, pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar"

Jorge Pulido rompió este viernes tras la victoria contra el Eibar (2-0) el silencio que llevaba manteniendo desde el inicio de una pretemporada en la que la posibilidad de su marcha ha estado sobre la mesa, especialmente a raíz del interés mostrado por el Almería. A este respecto, el central, cuyo contrato concluye en junio, afirmó sentirse valorado "en el club, por la afición y por todo el mundo", pero también añadió que "en el fútbol nunca sabes lo que puede pasar". "Estoy muy a gusto aquí y hasta el último minuto, no se si mañana u ojalá dentro de siete años, pueda dar todo por el Huesca", manifestó el capitán de la SD Huesca, condición que también atribuyó a otros compañeros, aunque sobre el césped no porten el brazalete. “Hay mucha gente que lo lleva, aunque no sea físicamente como Mikel Rico y Ferreiro, grandes compañeros y capitanes que tiran del equipo para adelante”, expuso.

Pulido habló sobre el futuro en clave azulgrana. Confió en que el triunfo sirva para convencer "a alguien que pueda tener dudas en venir" y señaló que habían demostrado que son "un gran equipo" y harán "un gran año". “Si acertamos en los siguientes fichajes puede ser una bonita temporada”, vaticinó.

Centrándose en el partido fue rotundo al considerar la primera parte como “una de las mejores” desde que es azulgrana, condición que lleva ostentando cinco campañas. “El míster tiene una idea muy clara de tener el balón y de presionar arriba que se ha plasmado perfectamente en la primera mitad, en la segunda hacía mucho calor, estábamos cansados, el Eibar ha apretado y nos ha tocado sufrir”, resumió el duelo con los armeros. Al respecto de lo que les pide Ambriz puso como ejemplo los dos goles. “En los dos sacamos el balón desde atrás, en el primero con un pase a Joaquín y en el segundo es Cristian Salvador el que inicia, le llega a Miguel y da el pase de gol”, describió.

También resaltó la importancia de jugar con público. "Cuando peor lo hemos pasado la gente ha apretado y eso se nota", subrayó. Teníamos mucha ilusión de poder ver El Alcoraz con gente, no lleno, como nos gustaría, pero por lo menos con gente que nos arrope”, dijo. “He estado pensando en el partido del Valencia, en lo que hubiese pasado si hubiésemos tenido público”, reconoció en referencia al duelo de la última jornada de la pasada temporada en la que se consumó el descenso a Segunda tras un empate a cero.