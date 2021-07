El número de abonados en la SD Huesca será de récord

La cifra de abonados a la SD Huesca la próxima temporada será de récord. Aunque el número total de plazas que podrán ser ocupadas en El Alcoraz, que tras la última ampliación pasa a superar las 9.000, todavía no está fijado, las cifras que se han alcanzado durante la campaña de abonados dejan a las claras que la afición sigue creciendo y que, a pesar del descenso, continuará apoyando al equipo en Segunda División. Este viernes ante la notaria Isabel Rufas de Benito se ha procedido al sorteo de las 300 butacas que quedaban libres para nuevas altas de interesados que no fuesen accionistas o miembros del fan club y para las que se habían recibido 1.380 peticiones. Es decir, más de mil personas que hubiesen querido obtener el carné de socio no lo van a poder hacer. Ya hace dos años, cuando se puso en marcha un proceso similar, el número fue de dos mil.

Los agraciados, a los que se les enviará un correo electrónico explicativo, han sido todos los comprendidos entre el número 731 y el 1.103, ambos incluidos, quedando excluidas las peticiones inválidas. Para proceder a formalizar el abono se han establecido dos turnos. Los 150 primeros deberán pasar por las dependencias de la SD Huesca en el Coso Bajo el próximo lunes, 2 de agosto, y el resto al día siguiente. Todos podrán hacerlo posteriormente hasta el viernes siguiente.

NOTICIAS RELACIONADAS Filas en el primer día de altas de nuevos abonados de la SD Huesca

Ya durante la fase de renovaciones el 95% de los abonados optaron por continuar, 5.400. Además los accionistas que no eran abonados y los socios del fan club que se encontraban en la misma situación o que querían abonar a un familiar o amigo, y que deberán pasar por las oficinas del club entre el 2 y el 6 de agosto, remitieron al club posteriormente 650 solicitudes. A todos ellos, hay que agregar también a los pases destinados a empresas, a los miembros de las categorías inferiores, unos 300 y las entradas que La Liga obliga a reservar.

La temporada pasada, a pesar de que finalmente el público no pudo regresar a El Alcoraz por la pandemia, 5.500 abonados particulares se adscribieron a la campaña de renovación, el 97%. En la 2019-20 la cantidad total de socios, particulares y empresas, fue de unos 6.200 los mismos que en la anterior.