Marc Mateu, veteranía e implicación para la nueva SD Huesca

Marc Mateu es el último por el momento en ingresar en el ‘club de los 30’ de la SD Huesca, a esa nómina de futbolistas que, más allá de la treintena de edad, desarrollan un papel que trasciende el terreno de juego. El valenciano, de 31, está llamado como Pulido, Mikel Rico, Ferreiro o Siovas a ser uno de los líderes del vestuario y a trasladar a los más jóvenes una experiencia forjada en seis temporadas consecutivas en la categoría de plata. Numancia y Castellón han sido los últimos destinos antes de recalar en el club azulgrana para los dos próximos cursos.

Clubes con los que descendió. Dos traumas a los que espera dar la vuelta en un equipo con aspiraciones bien distintas. Mateu ha acudido este miércoles a la sala de prensa de El Alcoraz junto al director deportivo, Rubén García, que esta semana está presentando a los primeros fichajes del mercado veraniego. La principal diferencia respecto a Cristian Salvador y Enzo Lombardo reside en esa veteranía; le une a ellos la buscada polivalencia, y no será extraño verlo a la órdenes de Nacho Ambriz como lateral izquierdo o interior.

Rubén tildó a Marc Mateu de "un adelantado" en lo referido a los perfiles modernos" que pueden desempeñar varias misiones sobre el césped. "Puede jugar en varias posiciones y para confeccionar este Huesca ha sido una de las bases. Es muy completo, tiene físico y puede actuar en banda. Es otro activo para el vestuario y cuenta con una larga experiencia en el fútbol profesional. y va a ayudar a los perfiles jóvenes del vestuario", señaló el director deportivo, que considera que el futbolista posee "excelentes hábitos y se ha acoplado bien, parece que lleve muchos años aquí".

Marc Mateu contaba todavía con un año más de contrato con el Castellón y tras el descenso a Primera RFEF "no había mucho que pensar, el Huesca un recién descendido que quiere volver y en dos o tres días ya me había decidido", explicó en referencia a la cocción de un fichaje que llena de "alegría" al valenciano, formado en la cantera del Levante y que nunca ha podido desembarcar en Primera, ni siquiera en las filas granotas. "He estado peleando dos años por no descender y que te llame un equipo de la zona alta es una alegría para mí y mi familia", añadió.

Se ha encontrado con "un cuerpo técnico muy cercano y comunicativo, entiende al jugador y hace por entenderse". Y un vestuario "joven y con alegría, muy completo". Ese anhelo de contribuir a que el Huesca vuelva a Primera ejerce de estímulo principal a un Mateu agradecido: "El que juega está para retos que ilusionen y pongan algo nervioso. Este es uno de ellos y quién no lo aceptaría". El nuevo jugador azulgrana anunció que se puede "adaptar" a lo que le reclame el entrenador y en función de lo que demande el partido. Ambriz les está trasladando en esta primera semana de pretemporada que le gusta la "posesión de balón, ser dominadores y que con la presión tras pérdida el rival no progrese".

"Que todo salga rodado" es uno de sus sueños, y Mateu se compromete a "ayudar, trabajar y ser honrado". Las virtudes que le han hecho ganarse la confianza de los diferentes cuerpos técnicos han sido «cuidarme también fuera del entrenamiento, traer alegría y ayudar al entrenador». El objetivo trasladado por Rubén García es el de llegar al inicio liguero "con una plantilla competitiva y compacta para ganar el primer partido. El calendario no altera las incorporaciones".

La plantilla ha realizado este miércoles un entrenamiento matinal en el que tres futbolistas estuvieron al margen por precaución: Sandro Ramírez, Kelechi Nwakali y Cristian Salvador. Este jueves, nueva sesión por la mañana. Mientras, esta semana es la última del plazo para la renovación de los abonos, el domingo 18 de julio, y a partir del 26 se abrirá el plazo para nuevas altas. El club está satisfecho con la respuesta de los abonados y espera alcanzar el objetivo del 90% de continuidades que se ha marcado.