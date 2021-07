Víctor Bravo: “Ambriz está preparado y lo hará bien en la SD Huesca”

Nacho Ambriz entrenará a la SD Huesca y regresará así 12 años después de una primera etapa al abrigo de Javier Aguirre, con quien desempeñó las labores de auxiliar en Osasuna, de 2002 a 2006 y el Atlético de Madrid hasta febrero de 2009, cuando el Vasco fue destituido. Entre los futbolistas que dirigió la dupla mexicana se encuentra el aragonés Víctor Bravo, actual entrenador del Teruel. El club colchonero le fichó para su filial en la 06-07 y llegó a entrenar y jugar dos encuentros con los mayores: Fernando Torres, Kun Agüero, Maniche, Perea, Luccin o Leo Franco pertenecían a aquella hornada colchonera.

Bravo, entonces con 23 años, recuerda aquella etapa como “la más bonita” de una carrera que antes le había llevado a lograr un ascenso a Segunda B con la SD Huesca en 2005. Siempre estará agradecido a Aguirre y Ambriz por darle la oportunidad de debutar a tan gran altura y, a pesar de que ha transcurrido mucho tiempo, conserva un recuerdo agradecido de este cuerpo técnico. Ambriz era “una persona muy cercana, que ejercía como conexión entre Javier Aguirre y los jugadores. Me parecía una persona muy seria y dialogante, que siempre me preguntaba qué tal me encontraba”.

El zaragozano está seguro de que el entrenador llegará a Huesca con una libreta de estilo actualizada respecto a aquel tiempo: “El fútbol ha cambiado mucho. Va a venir con ideas propias que habrá ido captando en sus clubes”. Ese “grato recuerdo a nivel personal y de entrenador” respecto a Nacho Ambriz le hace considerar que se encuentra “sobradamente preparado por su trayectoria y lo hará bien en el Huesca”, a donde acude con la responsabilidad de devolver a los azulgranas a la máxima categoría. En su etapa con el Atlético dio muestras de su talante conciliador: “Hablaba y daba consejos tanto a los jóvenes como a los pesos pesados. Hay segundos más distantes y otros más cercanos, como era el caso, para lo táctico y para motivarnos”.

De manera particular, Ambriz ayudó a Víctor Bravo a integrarse en una dinámica tan inclemente como la de un club de la envergadura del Atlético. Actuó en dos choques ante el Real Zaragoza en el Vicente Calderón, con victoria blanquilla gracias a un gol de Óscar González, y en un 0-0 en Mallorca. “No hacía falta decirme mucho por la confianza que tenían en mí, me pedían que jugara como entrenaba y que estuviese tranquilo”, rememora el ahora técnico del Teruel, con el que ha ascendido a la Segunda RFEF y guarda un grato recuerdo de entrenadores como Fabri González, Manix Mandiola o Roberto Aguirre.

Vivió el monumental cambio de jugar “con chavales de tu edad a un vestuario de hombres donde todo es muy serio y la competencia es brutal. Pasar de Segunda B a Primera es un salto enorme. Ha pasado tiempo y cada uno ha llevado su recorrido”, señala un Víctor Bravo que mantuvo buena relación con futbolistas como Antonio López, Seitaridis o Maniche, con quien se sigue en las redes sociales. Ahora prepara la nueva campaña en una categoría “con un nivel por descubrir. A priori es un grupo con buen juego, será complicado en lo futbolístico pero gratificante. Habrá que pelearlo, somos gente nueva y vamos a ver qué sucede”.