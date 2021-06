La SD Huesca no se rinde con Andoni Iraola

Un mes después del descenso a Segunda División, la SD Huesca sigue adelante con la planificación para el próximo curso en la categoría de plata y la prioridad del nuevo técnico como plato principal de esta semana. En este tiempo, y a dos semanas de que comience la fase veraniega de preparación, solo se ha registrado el alta del centrocampista Cristian Salvador, que llega libre del Sporting de Gijón. La atrofia de un mercado con un contexto general marcado por la recesión económica de los clubes y la celebración de la Eurocopa es la nota predominante, si bien presumibles rivales directos como Eibar y Valladolid tienen ya entrenador y empiezan a reforzarse con nombres de calado.

La situación del banquillo no quiere prolongarse en el tiempo más allá de lo aconsejable. La opción de Andoni Iraola y las alternativas de Joseba Etxeberria e incluso Santi Denia son tan diferentes como complementarias. El ascenso de Iraola con el Rayo ha complicado esta posibilidad pero no la ha enterrado. Y es que el preparador de Ursúbil (Guipúzcoa), que este 22 de julio cumple 39 años todavía ha de cerrar su posible continuidad en Vallecas. Su contrato terminaba en un primer momento el 30 de junio y es inevitable caer en el lugar común de que las dos partes están condenadas a entenderse y que una ley no escrita del fútbol dicta que si un entrenador asciende se gana el derecho a continuar el curso siguiente.

Hay excepciones ilustres; sin ir más lejos, la de Rubi cuando aceptó una oferta del Espanyol antes de rubricar el primer éxito con la SD Huesca en 2018, o la de Pacheta con el Elche al final del ejercicio 2019-20. En el caso del Rayo Vallecano e Iraola, el presidente del club, Raúl Martín Presa, indicó en los micrófonos de Telemadrid que «cuando dos personas quieren lo mismo lo normal es que las cosas sucedan. A parte, estamos muy cómodos. Andoni es un gran entrenador y una gran persona; con ese tipo de personas se está muy a gusto trabajando».

También alabó en el diario Marca su gestión del partido en Montilivi: «Acertó en todas las decisiones que tomó antes durante y al final del partido. El planteamiento fue bueno y supo desorientar al Girona. Fue el partido más completo, más emocionante y el Rayo firmó la página deportiva más importante de sus casi 100 años de historia. Es el ascenso de la fe y de la confianza». Iraola ha completado sus dos primeros cursos en el fútbol profesional con Mirandés y Rayo Vallecano, y la posibilidad de una ruptura con los franjirrojos es la que abriría la puerta de Iraola para el club azulgrana. De lo contrario, el vasco se quedaría sin hueco en Primera y Segunda días después de haberse multiplicado su crédito como entrenador.

La opción del guipuzcoano presenta la alternativa de Joseba Etxeberria, que decidió no continuar en el filial del Athletic con la esperanza de encontrar equipo a una mayor altura. Le avalan dos años en el Bilbao Athletic en los que alcanzó la fase de ascenso a la categoría de plata y un anterior paso por el Tenerife de sabor agridulce entre dos temporadas. El que fuera futbolista de altísimo nivel presenta en ese sentido varias similitudes con Iraola a falta de que se le constante el éxito alcanzado por este en el fútbol profesional. El otro nombre vinculado al conjunto aragonés es el de Santi Denia, actual seleccionador nacional sub 19 y parte de un cásting que vive las últimas horas y se acerca a un desenlace necesario.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.