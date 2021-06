El nuevo entrenador de la SD Huesca, a las puertas

Anoche se terminó de configurar la Segunda División 2021-22. Contra muchos pronósticos, el Rayo Vallecano de Andoni Iraola vuelve a ser equipo de Primera después de su victoria en el estadio del Girona de Francisco Rodríguez (0-2). El perdedor volverá a competir en la categoría de plata y los dos técnicos, con contrato hasta el 30 de junio, deberán resolver sus respectivos futuros. La SD Huesca permanecía atenta al desenlace de la categoría y se le ha vinculado tanto con uno como con otro entrenador; sobre todo, con Iraola como principal candidato y opción que ahora presenta una dificultad extra.

La semana que comienza desvelará la principal de las incógnitas y el proyecto deportivo del curso que viene alcanzará uno de sus hitos. El azulgrana es ahora el único banquillo sin dueño del fútbol profesional español. Una circunstancia que en los próximos días se convertirá en anecdótica porque la maquinaria se mueve todavía a paso lento y hay operaciones avanzadas pero todavía no culminadas. El club todavía ha de conocer el techo salarial provisional, a falta de que se concreten las esperables ventas por futbolistas como Javi Galán o Álvaro Fernández, y todavía con dos semanas de margen antes de que comience la pretemporada.

Con el único alta del centrocampista Cristian Salvador por el momento, el futuro entrenador dispone de 16 futbolistas a la espera de movimientos en los próximos días y de la suma en los primeros compases del trabajo veraniego de jugadores del filial. Será un modo, además, de cerrar el círculo abierto hace un mes con el final de la pasada temporada y la decisión de Pacheta de no continuar como técnico.

Anunciado hace unos días por el Valladolid, al que dirigirá las dos próximas temporadas, la confirmación de Robert Moreno en el Granada sirvió para dejar casi configuradas la Primera y Segunda División a falta de lo que suceda con el Huesca. Tanto Iraola como Francisco acaban contrato con sus respectivos clubes este próximo 30 de junio y la entidad azulgrana respeta hasta el extremo esta circunstancia que ha dilatado en el tiempo una búsqueda que ya toca a su fin mientras nombres que también se habían situado en la órbita encuentran otros destinos. Es el caso de Pablo Machín de vuelta a Arabia Saudí. Santi Denia prepara la Olimpiada y Joseba Etxeberria, otra opción, se encuentra aún sin destino tras haber dirigido al Bilbao Athletic.

Denia, de 47 años, es el actual seleccionador nacional sub 19 y, por tanto, parte del cuadro técnico que perfila a las estrellas del futuro del fútbol español. Tras colgar las botas se incorporó a la dirección deportiva del Atlético de Madrid y en febrero de 2009 se incorporó como segundo del técnico Abel Resino. Tras el cese de este dirigió un encuentro a los colchoneros de forma interina y en julio de 2010 se hizo cargo de la selección española sub 17 hasta 2018, cuando se incorporó a la sub 19.

Los otros descendidos de Primera cuentan ya con Pacheta y Gaizka Garitano confirmados en Valladolid y Eibar, respectivamente. En líneas generales, prima la continuidad respecto al curso 2020-21. Lolo Escobar dirigirá al Mirandés procedente de la última encarnación del Salamanca y, en el resto de los casos, la categoría de plata apuesta por lo conocido. También lo que proceden de la Primera División RFEF: Real Sociedad B (Xabi Alonso), Ibiza (Juan Carlos Carcedo), Burgos (Julián Calero) y Amorebieta (Iñigo Vélez).

