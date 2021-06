Pacheta: "No seguí en la SD Huesca porque había en ese momento opciones de Primera División"

En el fútbol hay bienvenidas que son, sobre todo, epílogos. Pacheta no pudo, o no quiso, dar demasiadas explicaciones acerca de su decisión de no seguir en la SD Huesca al término de la pasada temporada. Se limitó a un escueto comunicado y rechazó entrevistas en los medios aragoneses. Este jueves, presentado como nuevo entrenador del Real Valladolid, ha dedicado sus primeras palabras a zanjar su relación con el club azulgrana desde el prisma personal del burgalés, que dirigirá dos temporadas a un presumible rival directo por el ascenso y a uno de los acorazados de la categoría de plata.

Y, en este sentido, Pacheta aseguró que su marcha no se debía a diferencias económicas. Tampoco a su deseo de seguir entrenando a los azulgranas en Primera y no en Segunda División. El matiz, el término medio, se encontraba en su deseo de seguir en la máxima categoría. No lo ha logrado después de que no cuajasen sus posibilidades de entrenar al Getafe primero y al Granada después. El ahora míster blanquivioleta comenzó su presentación, tras dar los buenos días a los presentes, con una alusión directa al Huesca.

"Quiero empezar por dar las gracias al Huesca, a su ciudad, a la provincia y a todos los que dirigen con Petón a la cabeza. Darles las gracias porque me dieron una oportunidad única en la que he sido feliz, en la que creo que trabajamos bien. Nadamos, nadamos y nadamos pero nos morimos en la orilla y siempre los llevaré en mi corazón", ha asegurado.

Así, el burgalés salió del conjunto aragonés porque «en ese momento hay unas posibilidades en Primera División, pero luego se juntan todos los astros para venir aquí (al Real Valladolid). Sin "contar todo el proceso", aclaró que se marchó de El Alcoraz al contar "con dos opciones claras de Primera. Luego no se concretan. Dan vueltas los astros y vengo aquí. Tiene importancia absolutamente todo", como la figura del nuevo director deportivo pucelano, Fran Sánchez.

La candidatura de Pacheta para su nuevo banquillo ha ido adquiriendo en un lapso de tiempo relativamente breve. "Aquí se junta todo, te quiere el club y te quieren todos. Es algo muy difícil y tengo la sensación de que se junta todo. Y eso me hace decantarme. ¿Que el proyecto es potente? También. Me dan dos años y eso es confianza. Vengo. Hay proyectos donde sólo te ofrecen un año o menos. Eso decanta, y luego que soy de aquí", en referencia a su condición castellano-leonesa.

Con un discurso que recordó en varios puntos a su lenguaje habitual en el Huesca, tiene claro que la meta es el ascenso del Real Valladolid, pero aclaró que, de esta, solo hablaría este jueves "porque lo más importante es centrarse en el día a día, en trabajar con cariño y contundencia, con responsabilidad y disfrute, con honestidad, empuje y esfuerzo" que son los principios morales que marcan su vida.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.