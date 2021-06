Nuria Mallada: "Lo que para mí ha sido un sueño, las niñas de ahora lo verán normal"

Tras toda una vida vinculada al fútbol femenino, su retirada llega justo en el momento en el que se le va a otorgar la condición de deporte profesional.

Ha sido una noticia que he vivido con mucha alegría porque, aunque yo no lo voy a poder disfrutar, sí que he luchado por ello y por ser partícipe. Mis compañeras y las que vengan detrás ya no van a tener que elegir entre jugar o trabajar, van a poder dedicarse al fútbol al 100%.

Tiene 29 años, una edad que se puede considerar temprana para colgar las botas. ¿Su decisión tiene que ver precisamente con la dificultad de compaginar el deporte de alto nivel y las obligaciones laborales?

Los últimos meses han sido duros, de mucho sacrificio, de tener que aunar mi profesión, fisioterapeuta, con la SD Huesca, el club en el que he jugado temporada y media. Lo he meditado mucho, soy muy ambiciosa, me gusta darlo todo y no he podido. Todo el esfuerzo durante la semana me ha pesado luego en los partidos. Mi trabajo me ha limitado en aspectos como el descanso o el llevar una buena alimentación. Ahora quiero descansar mentalmente y dedicarle tiempo a mi familia.

Usted ha sido un referente del fútbol aragonés. Antes de llegar a la SD Huesca militó once campañas en el Zaragoza CFF, nueve de ellas en la máxima categoría, fue su capitana y marcó 61 goles. ¿Cuál fue el punto de partida?

El Temple, mi pueblo. Mi hermano, un amigo y yo éramos los únicos niños del barrio, teníamos balones y jugábamos a eso. Luego ya entré en el equipo de fútbol sala de Zuera y de ahí pasé al fútbol once. Como ya no podía seguir jugando con chicos, el presidente, Antonio Ferrer, montó un conjunto femenino para no perderme. Con 16 años me fichó para su filial el Transportes Alcaine, el que ahora es el Zaragoza CFF, y una temporada después debuté en el primer equipo.

Desde entonces ha cambiado todo mucho.

Se ha normalizado el ver a una chica jugando al fútbol y cada vez se escuchan menos comentarios machistas. Cuando empecé era impensable que hubiese un equipo solo de niñas de cinco y seis años, ahora es posible. El fútbol femenino está en pleno crecimiento en Aragón y ya hay hasta figuras como Mapi León y Marta Cardona que juegan en el Barça y el Madrid y van a la selección. Yo no me puedo comparar con ellas.

Su despedida, el pasado 30 de mayo, fue en El Alcoraz, que por primera vez albergó un partido femenino.

El Huesca me ha arropado mucho y la despedida fue mejor de la que yo hubiese soñado. Pude formar parte de un día histórico para un club que me ha tratado muy bien. Le estoy muy agradecida a todo el mundo y especialmente a la entrenadora Verónica Rodríguez y a Azucena Garanto, la directora de la sección. Aún me dura la resaca emocional y tardará en irse.

En su día, también jugó en La Romareda con el Zaragoza CFF en un partido frente al Valencia.

Me considero una privilegiada de este deporte en Aragón por haber jugado en sus dos principales estadios. Para mí, cuando era pequeña eso era un sueño, algo inimaginable, mientras que para las niñas que nos vieron en El Alcoraz será ya algo normal.

Más allá del fútbol usted ha llegado a ser campeona del mundo de pesca deportiva.

En la actualidad soy campeona de España y en agosto acudiré a mi sexto Mundial. Cuelgo las botas, pero la caña no. El fútbol y la pesca son dos deportes muy diferentes, pero para mí han sido muy complementarios. Aunque parezca que la pesca es más pausada, una jornada de competición dura doce horas. También llegué a ser subcampeona de Aragón de quadcross. Siempre me ha gustado mucho el deporte y el fútbol desde bien pequeña me ha dado muchas alegrías. Todavía no me veo como una exjugadora.