La SD Huesca, pendiente del baile de entrenadores en Primera y Segunda

El baile de entrenadores en Primera y Segunda División todavía presenta vacantes. Entre ellas, la de la SD Huesca. Sin prisa pero sin pausa, la dirección deportiva escudriña las opciones en busca de la más idónea. La que mejor se amolde al perfil pretendido: moderno, conocedor de la categoría y con la capacidad de devolver a los azulgranas a lo más alto. Las dos categorías están interconectadas y muchos nombre estaban pendientes de un futuro en la élite. Robert Moreno es el elegido para el banquillo del Granada, el último que quedaba pendiente de resolverse en Primera, por lo que otros candidatos deberán enfocar sus miras a la liga de plata.

Entre los clubes más apetecibles están el Huesca y los otros dos recién descendidos. Eibar y Real Valladolid. Los armeros también han escogido nuevo técnico. Será Gaizka Garitano, preparador que regresará a la que fue su casa y donde logró dos saltos consecutivos de Segunda B a Primera. Esta pasada campaña dirigió al Athletic Club hasta su cese en enero de este año. Firmará por tres temporadas con un Eibar en el que también ha habido relevo en la dirección deportiva con el aterrizaje de César Palacios. De forma análoga, el Valladolid también busca un nuevo responsable para esta parcela y entre las opciones se había valorado la del ‘ex’ de Huesca y Real Zaragoza Lalo Arantegui.

Los pucelanos también buscan entrenador tras la salida de Sergio González. Tiene en común con los anteriores técnicos de Huesca -Pacheta- y Eibar -José Luis Mendilibar- que no se ha podido abrir hueco en Primera. Los banquillos de Segunda presentan muchas más incógnitas y varios permanecen abiertos en este momento. El propio Pacheta expresó su deseo de trabajar en la máxima categoría o, de no ser así, hacerlo en otro de los equipos que han bajado o bien en uno potente como el Almería. Por descarte su destino podría ser el Real Valladolid, si bien el abanico de posibilidades del club propiedad de Ronaldo Nazário de Lima es más amplia.

También se ha de esperar a la resolución de la fase de ascenso. Por ejemplo, el entrenador de uno de los finalistas, Francisco Rodríguez, termina contrato el próximo 30 de junio y el destino del Girona puede decantar la decisión en uno u otro lado. El que fuera técnico de la SD Huesca en la 18-19 aparece en varias listas de futuribles de otros clubes. También Rubi, al que se ha vinculado incluso con la entidad a la que dirigió y ascendió a Primera en la 17-18 y que no ha podido cumplir el objetivo que le encomendó el Almería tras caer en la semifinal con los gerundenses (3-0 y 0-0). Sin embargo, el técnico catalán apuntó el sábado por la noche que seguirá en el cargo y le quedan dos años más de vinculación.

Y eso que el dueño del Almería, el millonario saudí Turki Al-Sheikh, ha protagonizado alguna salida de tono en las redes sociales, no es conocido precisamente por su paciencia con los entrenadores y deberán empezar a construir el tercer proyecto tras su llegada para revocar los dos fiascos anteriores. Rubi señaló tras el último encuentro que “tenemos un buen equipo, al que si le damos algunos detalles lo haremos aún más fuerte. Ese es el camino. No nos ha dado para pasar ronda en el play off, pero la base es buena, muy joven, que con ciertos matices se puede hacer más fuerte para el año que viene”.

Un claro mensaje de continuidad que perfiló con la percepción de que “después de una decepción importante, veo que desde ya se trabaja duro para llevar al Almería a Primera División y este club tiene futuro. A ver si acertamos para que la plantilla sea un poco más fuerte y a trabajar para ascender”. Rubi aparece así vinculado al futuro más inmediato de los andaluces y será rival del Huesca en una Segunda División de nuevo temible. Otro de los técnicos que se postula para los banquillos de plata es Pablo Machín, destituido en el Alavés en enero y que fichó al mes siguiente por el Al-Ain saudí. La aventura exótica no ha acabado bien y está sin equipo.

