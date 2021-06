Guiño de Vavro a la SD Huesca: “Quizá vuelva para ayudar a recuperar la Liga”

El mercado de fichajes avanza a ritmo lento en estas primeras semanas tras el final del campeonato, cuando aún no ha acabado el curso en Segunda División, hay una Eurocopa a la vista y, un poco más allá, la fecha simbólica del 30 de junio como punto final de la vinculación de aquellos futbolistas que terminan entonces contrato. En este contexto, la SD Huesca avanza trabajo y se mueve con sigilo en el habitual equilibrio entre las pretensiones deportivas y las posibilidades económicas que todavía debe fijar la Liga de Fútbol Profesional. De momento, no ha cristalizado el interés por alguno de los futbolistas con cartel de élite, como Javi Galán o Álvaro Fernández, y en las últimas horas Denis Vavro ha lanzado un guiño para su posible continuidad.

El central eslovaco, que ha actuado cedido por la Lazio, hubiera sido un objetivo en el caso de conseguirse la permanencia en Primera. Se habría solicitado una prórroga de su préstamo al club romano, de donde llegó a comienzos de febrero, pero el descenso pareció apagar cualquier posibilidad de conservar a un defensor que va a jugar la Euro con su país. Desde la concentración eslovaca, mientras prepara un torneo que le enfrentará en la primera fase con España, Suecia y Polonia, ha concedido una entrevista que contiene un posible giro a la situación. Siempre con permiso de las condiciones económicas que rijan el proyecto 2021-22. Al menos, se deja querer y lanza un guiño al club azulgrana, en el que tienen contrato en vigor los centrales Jorge Pulido, Pablo Insua y Dimitrios Siovas.

En declaraciones al ‘Corriere dello Sport’, un periódico deportivo de Italia, Vavro, de 25 años, se muestra pesimista con su situación en el equipo lacial, donde no ha contado para el ahora técnico del Inter de Milán Simone Inzaghi, y considera plausible su regreso a El Alcoraz. “Me gusta mucho el fútbol de este país y estoy apegado al Huesca, lo que me ha permitido relanzar mi carrera. Quizás vuelva para ayudar a recuperar la Liga. Por el momento no tengo ni idea de mi futuro”, ha valorado el defensa, muy satisfecho con su cesión a las órdenes de Pacheta. “He vuelto a divertirme jugando al fútbol, como en Dinamarca. No fue así en la Lazio, donde tal vez fui feliz solo en los primeros meses después de mi llegada. En la Liga española jugué bien gracias también a mis compañeros”, ha añadido.

El eslovaco firmó con la Lazio en el verano de 2019 un contrato largo, de cinco temporadas previo pago de más de 10 millones de euros después de haber despuntado en el Copenhague danés. Sin embargo, su papel en Roma ha sido residual e Inzagui le descartó para la Serie A. Sus apariciones, escasas, se limitaron a la Copa de Italia y la SD Huesca encontró en el centroeuropeo una buena oportunidad de mercado y la única incorporación al cierre del plazo. Tras sortear algún problema físico, Vavro disputó once partidos a las órdenes de Pacheta, nueve de ellos como titular, para un total de 616 minutos. Casi el doble de los acumulados en dos campañas en la Lazio. Se enfrentará a la España de Luis Enrique el miércoles 23 de junio en La Cartuja de Sevilla.

La falta de pasos firmes en uno u otro sentido se considera normal a estas alturas de mercado. El nombre del lateral zurdo Javi Galán, cuya cláusula de rescisión a partir del 30 de junio es de 4 millones de euros frente a los 8 de haberse continuado en Primera, es uno de los que más tiempo lleva vinculándose a uno u otro club. En los últimos días ha cobrado fuerza la posibilidad de que termine recalando en el Leeds United inglés, entrenado por el argentino Marcelo Bielsa, pero el Sevilla, otro de los que ha mostrado interés, no lo da por perdido. Tampoco es la única opción para el club de la Premier cuyo director deportivo es el español Víctor Orta.

