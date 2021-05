Petón pide “tranquilidad” y promete “un gran equipo” para la SD Huesca

La SD Huesca quiere manejarse con calma dentro del mercado futbolístico, tanto en lo que se refiere a la contratación de jugadores como en la del nuevo entrenador. “La formación del equipo va bien e irá muy bien, debemos darnos cuenta de que no se trata de una carrera de velocidad”, apuntó este lunes el consejero azulgrana y presidente de la Fundación Alcoraz José Antonio Martín, ‘Petón’, que pidió al respecto “tranquilidad” amparándose “en el prestigio del Huesca en Segunda” lo que permitirá “esperar a futbolistas con dudas o que no tienen aún ni idea de que van a jugar con nosotros”. “Haremos un gran equipo”, aseguró.

La receta que aplicó para la composición de la plantilla también es aplicable a la búsqueda del nuevo entrenador para cuya llegada no marca plazos. “Con que pueda ponerse a trabajar a tiempo será suficiente”, manifestó. “Si no tenemos calma nos equivocaremos”, recomendó pidiendo que no haya “agobio”. “Antes de que Pacheta nos contestase que prefería esperar a un Primera, ya estábamos buscando alternativas”, aseguró.

Las declaraciones de Petón llegaron tras el acto de presentación de la Base Aragonesa de Fútbol, la futura ciudad deportiva azulgrana, cuyas obras se pondrán en marcha la próxima temporada dentro de las instalaciones del IES Pirámide y que permitirán albergar a 80 jóvenes promesas.

Sandro, a la espera de ofertas de Primera División

Al respecto del futuro de Sandro, su representante Ryan Harper aseguró este lunes en Aragón Radio que "lo que queremos es que el jugador esté en Primera División, ahora hay que ver lo que se presenta durante el verano, sentarse con el equipo y buscar algo bueno para todos". "Mientras ha estado en el Huesca ha dado el 110%", recalcó.

El canario llegó a la entidad azulgrana al final del último mercado de verano libre después de desvincularse del Everton inglés y a su contrato todavía le restan dos campañas. Tras superar varios problemas físicos en la primera parte de la temporada, en la segunda, y especialmente en los últimos partidos, resultó clave para que los de Pacheta, a pesar del descenso, llegasen al último partido con opciones de salvación. Oficialmente, en veinte partidos marcó cinco goles.

La intención declarada de la SD Huesca respecto a Sandro es la de intentar retenerlo, aunque se sabe que será complicado. Lo mismo sucede con otras piezas como Siovas que se consideran que en Segunda División pueden ser diferenciales. Con Galán y Álvaro se asume que acabarán saliendo. En estos momentos los azulgranas tienen en nómina a quince futbolistas y están a la espera de las respuesta de Juan Carlos y Mosquera a las ofertas de renovación que les ha presentado. Además, desde la dirección deportiva se ha admitido el interés por el centrocampista del Sporting Cristian Salvador.

