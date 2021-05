Moi Gómez y Raba: dos ex de la SD Huesca en la cima continental

El triunfo europeo del Villarreal en la Europa League ante el Manchester United contó con un pequeño guiño a la SD Huesca, ya que dos jugadores con pasado azulgrana levantaron el trofeo: Moi Gómez y Dani Raba. Ambos, con presencia en la tanda de penaltis que dio el título al equipo amarillo. Raba, que jugó cedido en el club aragonés la campaña 19-20, anotó el segundo y Moi, que lo hizo durante una temporada y media a préstamo del Sporting de Gijón, el sexto. Como en otras ocasiones, el equipo oscense ha servido de estación intermedia y formativa a futbolistas que después progresan en sus carreras y levantan títulos.

Raba, segundo punta que en el Huesca fue utilizado sobre todo en la banda derecha, comenzó con fuerza aquel curso y marcó tres goles en las cuatro primeras jornadas para ir después perdiendo protagonismo y anotar tan solo dos más. Tras el parón por la covid-19, una lesión muscular mermó su presencia en los planes de Míchel Sánchez. De vuelta a Villarreal ha tenido poca presencia con Unai Emery, pero su nombre permanecerá pegado de forma indeleble a la consecución de la Europa League. Moi Gómez sí ha gozado de continuidad con el Submarino en estas dos últimas campañas.

Llegó a El Alcoraz en el mercado invernal de la 17-18, como una manera de incrementar el nivel futbolístico de una plantilla que ya miraba a Primera. Tras conseguir el ascenso el club logró prorrogar la cesión un curso más, el del debut en la máxima categoría, en la que fue uno de los nombres más destacados. El Villarreal se convenció para pagar al club asturiano 1,3 millones por un jugador que había pertenecido a su cantera. Las relaciones entre Huesca y Villarreal han sido siempre fructíferas. Javi Ontiveros ha actuado a préstamo este último ejercicio, aunque su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado y Pacheta le sacó de las últimas convocatorias.

Raba y Moi Gómez no son los primeros exfutbolistas del Huesca que ganan un título continental. Les precedió Tomás Moreno en la década de los 50 del siglo pasado disfrutó de la transición entre la entonces denominada Unión Deportiva Huesca y el Barcelona, donde en 1953 ganó la Copa Europea Latina, un primer esbozo de la posterior Copa de Europa. No lo consiguió otro ilustre, Paco Buyo, que durante su etapa en el Real Madrid entre 1986 y 1997 no levantó ni la UEFA ni la Copa de Europa. Había jugado cedido por el Deportivo de la Coruña en la 78-79. El paso inverso, el de haber sido campeones continentales y jugar después con los azulgranas lo han dado Antonio Núñez o Rubén Yáñez.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.