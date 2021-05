Rubén: “Haremos una buena plantilla para una Segunda División muy complicada”

Con el afán de construir una plantilla competitiva para competir por la vuelta a Primera División ha comparecido el director deportivo de la SD Huesca, Rubén García, en rueda de prensa para trasladar una reflexión sobre la temporada recién concluida y el futuro que ya ha empezado. La marcha de Pacheta, tras comunicar el martes al club que iba a cambiar de aires, marca el punto de partida del proyecto 2020-21. Se quiere una plantilla competitiva y que juegue bien al fútbol con un entrenador al frente sobre el que ya se está trabajando: se le quiere con una idea clara de juego, capaz de devolver al club azulgrana a lo más alto.

Rubén se ha referido como ingrediente básico de cualquier plato de los que se preparen a la “unidad” entre el club y los aficionados como condición indispensable. “La Segunda puede ser diferencial en el tramo final pero si estamos unidos en ese viaje llegaremos con opciones de absolutamente todo. El aficionado no juega pero te empuja”, ha señalado. El responsable de la parcela deportiva prioriza ahora la elección del entrenador después de una despedida de Pacheta, al que se había lanzado una primera oferta cuando el equipo era colista, que resultó “dolorosa” porque “vino a ayudarnos y conectó con la afición. Fue sencillo, nos transmitió que quiere seguir en Primera y le deseamos la mayor de las suertes”.

Con otros nombres sobre la mesa, Rubén García no establece plazos. Sí ha expresado una idea general que pasa por una idea “continuista” respecto a los últimos técnicos del Huesca. “La Segunda es una selva, queremos un entrenador con una idea, moderno y que sea fresco. Que al final nos ayude a ganar y a que sea un equipo competitivo”. El club no se detiene en si se trata de joven o veterano, “hay una base y el entrenador puede adaptarse a estos jugadores. Que sea competitivo y nos ayude a ganar partidos. Y que haga disfrutar a la gente tras los tiempos que hemos vivido”. Ha dejado claro el director deportivo que “aquí se les trata con cariño y respeto y se les da la libertad de trabajar. Lo principal de un entrenador es que sienta que toma las decisiones en libertad”.

La situación de este mercado es “un poco diferente” a la de 2019, cuando hubo que edificar una plantilla casi desde cero. Ahora, “llegamos con una carga importante de jugadores” y 15 futbolistas con contrato en vigor. De cara a las salidas de nombres como los de Javi Galán, Álvaro Fernández, Jaime Seoane o Sandro Ramírez, el club es tajante: “Tenemos contratos firmados con una cláusula, luego el mercado puede dar vueltas al negociar y ser algo interesante en algunos casos. Con este bloque y lo que incorporemos haremos una plantilla para luchar en una categoría muy complicada. Estaremos de nuevo entre los mejores”.

El director deportivo ha renovado y seguirá tres temporadas más, un reto que afronta con “energía y mucha ilusión. La herida ha cerrado. El fútbol es así de bonito y de cruel. Vamo a estar de nuevo ilusionados por que la gente vea de nuevo un equipo que compite y quiere estar entre los mejores”. Le tocará lidiar con el interés de otros clubes por las piezas que se han revalorizado en un mercado que comenzará a paso lento hasta el cierre del ‘play off’ de ascenso a Segunda y el desarrollo de la Eurocopa.

Rubén ha admitido que sería un “auténtico lujo” contar con Sandro en Segunda. También ha explicado el interés en renovar a Pedro Mosquera y Juan Carlos Real, cuyos contratos se terminan el 30 de junio y que son “dos futbolistas que también aportan a nivel de vestuario. En Segunda serían interesantes”. Hay ya dos “posiciones cerradas” para un Huesca que es “un club atractivo, para jugadores y entrenadores, creciendo de la manera que lo hace, y capaz de competir con cualquier otro club de la categoría. Pocos en España tienen la estabilidad de aquí, no estamos para nada preocupados en que vaya a faltar el perfil que busquemos”.

El bloque, ya de por sí “competitivo”, irá tomando color en cuanto el club conozca la próxima semana el límite salarial que impone la Liga de Fútbol Profesional. En la ecuación de Rubén caben perfectamente Joaquín Muñoz y Kelechi Nwakali, que regresan tras sus respectivas cesiones a Málaga y Alcorcón. “Joaquín ha brillado y ha habido interés de otros equipos y Kelechi ha revolucionado el Alcorcón. Clubes se han arrepentido de no incorporarlo en enero. Para Primera quizá no estaba curtido pero será importante”, ha valorado.

La entidad no da por perdidos a los cedidos (Sergio Gómez, Maffeo, Doumbia…) e intentará “mantener lo que se pueda e interese económica y deportivamente. Son futbolistas de mucho nivel y puede ser complicado. La intención es que los mejores estén”. Rubén ha reconocido el interés por el centrocampista del Sporting de Gijón Cristian Salvador y también ha surgido el nombre del lateral diestro Dani Fernández, del Badajoz. En esta tesitura, “no podemos comparar un proyecto de Primera con el de Segunda. Los fallos de uno no te condenan en el otro caso. Excusas, ninguna. Han venido futbolistas que no han rendido como esperábamos”.

Echando la vista atrás, el director deportivo del Huesca cree que para explicar el descenso hay que reseñar que “lo hemos hecho muy bien en tramos de la temporada y faltó un gol al final, aunque eso nunca es una excusa. Hemos dado síntomas de poder estar estabilizados en Primera. Es muy complicado, hay equipos años intentando volver. Te tiene que mover la ambición, nunca vamos a ser un club conformista”. La fórmula ganadora pasa por “no lamentar errores del pasado, sí reflexionar para no volver a cometerlos. Para estar arriba va a hacer falta carácter y jugar bien al fútbol. Va a ser igual de complicado jugar con Amorebieta e Ibiza”.

