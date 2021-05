Manolo Torres, consejero delegado de la SD Huesca: "Competiremos al más alto nivel en Segunda División"

Aunque han pasado ya varios días, ¿se sigue acordando de los dos disparos al poste de Sandro en el empate a cero con el Valencia que significó el descenso?

Los estoy viendo en mi mente en este mismo momento. El equipo lo intentó, fue a por el partido, pero no se consiguió. No se ganó por una cuestión de centímetros, pero ya no hay vuelta atrás, debemos pasar el duelo y seguir adelante.

¿El desenlace de esta temporada ha sido más duro que el del anterior paso por Primera División para la SD Huesca?

Quizá sí, pero el viaje de entonces y el de ahora han sido distintos tanto por la forma por la que se han desarrollado, esta vez hemos llegado hasta el final dependiendo de nosotros mismos para salvarnos, como por otra cuestión, la ausencia de público. Volver a Primera División sin nuestra gente no ha sido volver del todo, porque al final jugamos para la afición y ella no ha podido disfrutar de forma plena la temporada.

¿Con las gradas llenas las cosas hubiesen sido distintas?

En la última jornada es evidente. En Elche había cinco mil personas y al final en un partido de gran tensión, ese aliento extra cuando ya no puedes más te lo da tú público. Nos hubiera gustado que la vuelta de los aficionados hubiese sido en todos los estadios a la vez, otra cuestión era el número de espectadores, ahí sí podíamos entender que hubiera asimetría en función de la situación de la pandemia en cada lugar. El índice de contagios en Huesca es similar al de otras provincias en las que se autorizó público.

En el club se ha abierto ahora un periodo de reflexión.

Hay que ser autocríticos y ver en qué nos hemos equivocado. El pasado está para aprender, el presente para vivirlo y el futuro para construirlo. Afortunadamente, a pesar de la tendencia a que el mérito desaparezca del deporte, en el fútbol pasan estas cosas, se puede perder y hay que aceptarlo. Desde ya debemos edificar el Huesca de la próxima temporada.

¿Cuáles deben ser los objetivos?

Nuestro proyecto se debe seguir consolidando en el fútbol profesional. Vamos a hacer el mejor equipo posible dentro de nuestra economía para competir al más alto nivel en la categoría siendo conscientes de que ascender no es algo fácil. El planteamiento no cambia mucho al de la anterior campaña en Segunda, en la que conseguimos nuestro mayor hito, el campeonato.

A diferencia de entonces, ahora se cuenta con una base de jugadores, quince tienen contrato, aunque algunos de ellos como Galán y Álvaro va a ser difícil retenerlos.

Que tus futbolistas se revaloricen te lleva a que otros equipos vengan a buscarlos. Con las cláusulas de rescisión los clubes estamos sometidos a que los jugadores puedan resolver sus contratos unilateralmente. Tenemos un bloque que deberemos completar con paciencia porque este año hay Eurocopa, lo que ralentiza las operaciones de los grandes y nos acaba afectando a todos.

El arquitecto de la plantilla del último ascenso y el de la próxima será el mismo, el director deportivo Rubén García.

En el club hacemos una valoración positiva de su labor, por eso le ofrecimos la renovación. Jugadores que han venido con él han aumentado su valor y esperamos que eso pueda seguir ocurriendo.

¿Cómo va afectar el regreso a Segunda a la salud de Huesca?

Este club siempre ha sabido adaptarse a las circunstancias. El contexto actual, debido a la covid-19, es de que en el fútbol español hay menos ingresos, por eso debemos ser coherentes. De todos modos estamos siguiendo adelante con proyectos estratégicos como la remodelación del campo o la ciudad deportiva, que nos va a permitir generar activos y crecer como entidad

¿Qué tipo de liga espera?

Va a ser una división dura como en los últimos años. Muy igualada en la zona alta y en la baja. Los equipos que han descendido con nosotros, el Valladolid y el Eibar, serán fuertes. Luego estarán otros como el Almería, el Leganés y el Girona, que si no consiguen el ascenso esta temporada seguirán intentándolo, y otros con gran masa social como el Real Zaragoza, el Sporting y el Oviedo. Es una competición muy igualada, cualquiera te puede ganar. Nuestro mayor deseo ahora mismo es volver a ver público en ElAlcoraz y hacerle disfrutar.

