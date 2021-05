Pacheta no seguirá en la SD Huesca

Pacheta no seguirá en el banquillo de la SD Huesca la próxima temporada. El técnico burgalés, que tras consumarse el descenso el sábado pasado con el empate a cero frente al Valencia había solicitado unos días para reflexionar y tomar una decisión sobre su futuro, se reunió este martes con el director deportivo Rubén García para darle a conocer su decisión. Sobre la mesa, tenía desde hace meses una oferta de renovación que ha decidido finalmente declinar, una decisión que desde El Alcoraz, aunque siempre cabía el resquicio de que optase por aceptarla, se observaba como la más probable.

No en vano, el entrenador, a pesar de no conseguir la permanencia, ha aprovechado durante su estancia de algo más de cinco meses en Huesca para demostrar que puede tener recorrido al frente de conjuntos de Primera División. A este respecto, varios conjuntos, entre ellos el Getafe, se habrían interesado ya por su situación.

Pacheta, que en la anterior campaña había logrado el ascenso con el Elche, tomó las riendas de los azulgranas a falta de una jornada para el final de la primera vuelta tras la destitución de Míchel Sánchez con el equipo situado a seis puntos de la salvación y tras haber conseguido tan solo una victoria en 18 encuentros. Bajo su mando, en la segunda parte de la Liga se sumaron 22 puntos y se llegó a la última jornada fuera del descenso. En ella, sin embargo, a pesar de depender de sí mismo, el Huesca no consiguió quedarse en Primera.

El club, a través de un comunicado, quiso agradecerle "tanto a él como a su cuerpo técnico la dedicación y la profesionalidad mostrada". "A pesar de no haber logrado la permanencia, su contribución a la notable segunda vuelta del equipo quedará para siempre en el recuerdo de la entidad y de la afición", se añade, recordando que, con seis, es el técnico que más victorias ha conseguido con el Huesca en Primera División. También se resalta "su honestidad, energía y optimismo".

Por su parte, Pacheta también publicó en sus redes sociales una carta de despedida. "Qué inmensa alegría cuando me llamasteis en enero, que profunda pena morir en la orilla", comienza. "Una pena que me acompañará a lo largo de mi vida. Entre ambos sentimientos un camino recorrido con grandes satisfacciones. Acompañado por unos jugadores nobles, un cuerpo técnico trabajador, un equipo directivo amable, cariñoso y profesional, y una afición ausente, pero cuyo calor calaba día a día", continúa. "Mi espíritu inquieto me empuja lejos de El Alcoraz, pero estoy convencido de que nuestro equipo volverá a Primera", añade para cerrar con un "gracias a todos por vuestro cariño".

Desde la dirección deportiva se trabaja ya en la búsqueda de un sustituto. El perfil deseado sería similar al de otros entrenadores recientes como Rubi, Francisco y Míchel. Un entrenador de nueva hornada, con querencia por un juego en el que el balón sea el protagonista y su equipo apuesta por dominar y marcar el ritmo en los partidos.