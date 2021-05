La SD Huesca, a la espera de que Pacheta tome una decisión sobre su futuro

La SD Huesca comienza a mirar al futuro, a la que debe ser la próxima campaña en Segunda División y a la confección de la plantilla con la que intentará regresar cuanto antes a la élite. Para ello, el primer paso a dar será el del nombre del entrenador. A este respecto, el club se encuentra a la espera de conocer cuál es la decisión de Pacheta. El técnico burgalés, al que ya hace meses se le presentó una oferta de renovación y que emplazó en su momento al final del curso para dar una respuesta, solicitó a la directiva azulgrana tras consumarse el descenso el sábado ante el Valencia que se le concediesen entre dos y tres días para tomar una decisión. En El Alcoraz se entiende que en caso de que maneje ofertas de Primera División va a ser muy complicado que se le pueda retener.

A este respecto, lo cierto es que, a pesar de no conseguir la permanencia, la buena segunda vuelta protagonizada por los azulgranas ha situado a Pacheta en la agenda de más de un club de la máxima categoría. Entre ellos, el Getafe estaría pujando con fuerza. José Bordalás apunta a hacer las maletas en el Alfonso Pérez para abrirlas en Valencia, concretamente en Mestalla, y para sustituir al que ha sido su entrenador en las últimas cinco campañas, los azulones consideran que el de Salas de los Infantes sería alguien ideal.

Ya sea a Getafe o a cualquier otro destino, si finalmente se produce su salida, el Huesca ya tiene abiertas varias alternativas. No se quiere perder más tiempo del necesario con el fin de tener la composición del vestuario lo más avanzada posible al inicio de la pretemporada.

"Estoy orgulloso de haber pertenecido y pertenercer a este club, no sé que va a pasar ni quiero habla", expresó Pacheta en la rueda de prensa posterior al último partido en la que destacó los 22 puntos que había conseguido al frente del equipo "una barbaridad" y en la que, entre otros aspectos, también subrayó que "hemos estado 28 jornadas en descenso y nos hemos levantado de todo, ha sido un honor, nos hemos hemos quedado con la miel en los labios".

El ex del Elche firmó con el Huesca a principios de enero tras el cese de Míchel Sánchez a falta de una jornada para el final de la primera vuelta y con el equipo situado como colista a seis puntos de la salvación tras solo haber ganado un partido y sumado doce puntos. Se presentó con el cartel de haber conseguido el ascenso a Primera con los ilicitanos y con la reputación de ser un entrenador capaz de sacar provecho a plantillas limitadas y de ser un gran motivador. En el Huesca lo ha demostrado.

El reto que asumió no era nada sencillo, pero también era consciente de que se encontraba ante una gran oportunidad de demostrar su valía en la élite. Fue capaz de levantar la moral de un bloque sumido en una espiral negativa, le enseñó a ganar y a levantarse tras cada golpe y logró que llegase a la última jornada fuera del descenso y dependiendo de sí mismo para salvarse. Bastaba con ganar al Valencia, un conjunto que ya no se jugaba nada, pero el balón no quiso entrar, Sandro se encontró dos veces con el poste y no se le señaló un penalti a favor por una falta previa de Sergio Gómez, y cuando lo hizo, en un cabezazo de Rafa Mir, el murciano estaba en fuera de juego. El empate forzaba a que el Elche no ganase y sí lo hizo.

A la finalización del choque, Pacheta se quedó en el césped, no pudo contener alguna lágrima. Ahora, busca la serenidad necesaria para tomar una decisión.

