Voro avisa: “En Huesca tenemos que ser profesionales y parecerlo”

El entrenador del Valencia, Voro González, recordó que si finalmente desciende la SD Huesca, a la que visitan este sábado en la última jornada de la Liga, no será por culpa del equipo valenciano y aseguró que jugarán con profesionalidad, que es como le gustaría que hicieran todos los equipos si ellos se jugaran algo. “Tengo amigos en Elche y en el Huesca. El camino más recto es intentar hacer lo que hemos estado haciendo los últimos tres partidos. Tenemos que ser profesionales y parecerlo", subrayó el técnico en una rueda de prensa.

“A nosotros nos gustaría que se hiciera lo mismo. No ha cambiado el objetivo y el trabajo durante la semana. En definitiva es una semana más para nosotros aunque es un partido muy importante y ellos se juegan la vida”, destacó. Voro dijo que esperan ganar “no por conseguir dos victorias seguidas o por quedar delante del Levante”, sino por competir para “acabar lo más alto posible”.

“Si se consiguen otras cosas bien, pero lo importante es seguir creciendo”, señaló el técnico, que dirigirá su cuarto partido tras la destitución de Javi Gracia y rehusó hacer un balance global de la temporada para limitarse a asegurar que había sido “difícil” para todos.

“No me voy a extender más porque no es mi cometido. Estoy aquí para cuatro partidos y lo importante era ganar el primero como hicimos y crecer en todos los demás”, resumió Voro, quien se mostró satisfecho por la consistencia que le han dado el equipo durante estas semanas y por la actitud que han tenido “Soy muy ‘patidor’, me gusta tenerlo todo controlado y con lo que nos jugábamos contra el Valladolid con toda la ansiedad que había ahora lo valoramos mucho mas. Hubiera sido dramático jugarte una plaza de descenso con el Eibar”, recordó Voro.

El delantero Patrick Cutrone volverá a ser el descarte técnico para el encuentro en una convocatoria en la que tampoco estarán por problemas físicos Jason Remeseiro. Los convocados son Jaume Doménech y Cillessen como porteros junto a Piccini, Thierry, Gabriel Paulista, Mangala, Ferro, Diakhaby, Hugo Guillamón, Gayà, Lato, Wass, Musah, Álex Blanco, Carlos Soler, Racic, Oliva, Cheryshev, Manu Vallejo, Guedes, Kang In Lee, Gameiro y Maxi Gómez.

