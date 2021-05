La semana previa al partido de este sábado ante el Valencia en El Alcoraz (18.00, Movistar LaLiga), con tres puntos en juego, ha estado marcada también por la movilización de los aficionados que desean dar aliento a la SD Huesca de la manera en que sea posible dadas las circunstancias. Sobre todo, cuando los convocados abandonen a las 16.00 el hotel de concentración para poner rumbo al estadio. Un recorrido que el club azulgrana ha dado a conocer con el afán de contribuir a que no se produzcan las indeseadas aglomeraciones de gente por la calles de la capital.

Tras recibir el permiso de las autoridades, el Huesca ha señalado en sus redes sociales el trazado que seguirá el autocar del equipo. Este partirá del hotel y continuará por la calle San Jorge hasta la calle Ingeniero Pano, tomando la primera salida a la derecha en la rotonda. De ahí se dirigirá al Camino del Cocorón, dejando a la izquierda el Palacio de los Deportes, hasta El Alcoraz. La entidad invita a respetar las medidas sanitarias y, en consonancia con el Ayuntamiento de Huesca, reitera la petición de que no haya una gran aglomeración a las puertas del hotel y de que se espacie la presencia de seguidores en las aceras al paso del autobús.

La celebración del ascenso en julio del año pasado ya fue tildada de “modélica” por las instituciones y se cree que este sábado, en el caso de que se alcance el éxito, se seguirá en esta misma línea. Los accesos al estadio estarán cortados para toda aquella persona que no disponga de un pase acreditado, como ha sido norma durante toda la temporada. Además, Policía Nacional, Local y Adscrita, con refuerzos de fuera de la ciudad, controlará que no se produzcan problemas de ningún tipo. También se vallará el perímetro de la Plaza de Navarra, donde se permitirá el tránsito de viandantes pero no su permanencia en un espacio emblemático de celebraciones deportivas.

