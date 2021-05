Pacheta: “No me preocupa nada, la SD Huesca sabe ganar y lo va a conseguir”

“Seguir, seguir, seguir y seguir”. Pacheta aplica una variante del “ganar y volver a ganar” para derrotar este sábado al Valencia en El Alcoraz (18.00, Movistar LaLiga) y asegurar así la permanencia en Primera División. Depender de sí mismos es la gran ventaja que atesora la SD Huesca y el técnico ve a los suyos preparados. Por su mentalidad y por la trayectoria de las últimas semanas. Falta la “guinda” que les haría “merecedores de seguir un año más en Primera”. No podrá contar definitivamente con Galán, al que no se ha quitado la amarilla que vio en el Villamarín, y Vavro entrará en la convocatoria tras entrenar este viernes “bastante bien”.

Los gatos en la tripa a los que se refería Pacheta la semana pasada “son ya tigres” ante un partido “grande” al que llegan “con toda la vida del mundo. Si nos lo dicen hace meses, así estamos… con toda la emoción y la fuerza”. Para el burgalés, “no hay nada más duro que jugar partidos por el descenso y es verdad, es un desgaste tremendo. Hemos llegado sabiendo ganar y con unas sensaciones buenas. Los últimos partidos han sido de un nivel altísimo contra Real, Athletic y Betis. Buenísimos en casi todos los aspectos”.

Esto les da poso para afrontar un partido “con las soluciones introducidas y gestionadas. Es una gran ventaja no depender de nadie y creo que vamos a ganar”. No ha introducido grandes cambios respecto al plan de toda la temporada y se ha hablado esta semana, sobre todo, del Valencia: “Es un equipo grande con muchas virtudes y futbolistas buenísimos. Con nuestros mecanismos y verticalidad, haciendo más ocasiones y mereciéndolo podemos imponernos. Ganar llega si se hacen las cosas bien. Esperar una versión buenísima del Valencia y contrarrestarla. Sabemos ganar y por eso estamos confiados”.

Pacheta no quiere mirar al Elche y al Valladolid y solo le importa “ir ganando cuando pite el árbitro. No hay que fijarse en ningún otro sitio, solo si no ganamos. Siempre hemos procurado que sea así. Con el nivel de los últimos días vamos a ser merecedores de lograrlo”. Los chés, sin presión alguna, están “muy bien, han goleado en casa en los últimos partidos. Hay que estar atentos a sus individualidades en ataque, tener mucho cuidado con los exteriores, que llegan mucho. Visualizo un partido similar a los de Real Sociedad y Athletic. La presión e ir a por el rival reciben premio. A mí no me gusta entregar metros”.

Lo azulgranas querrían “a la afición en el campo pero es un tema sanitario. Les agradecemos su acompañamiento, cómo no. Este fútbol no es lo mismo sin ellos. Vivimos de emociones. Yo estoy encantado de que nos arropen y den calor”. A Pacheta no le preocupa “nada” por que ve “bien” a la SD Huesca: “Está casi todo analizado y el jugador llega con las ideas claras para ganar. Contamos con alternativas en el banquillo para cambiar el partido”.

A un día del encuentro, Pacheta ha echado la vista atrás. Al periodo desde su llegada en enero y hasta lo que depare el 22 de mayo. “Lo primero era activar y sustituir a alguien a quien se quiere. Todo lo que hemos hecho ha recibido premio. La continuidad, sumar puntos y meternos en la pomada. Han sido 27 jornadas en descenso y nuestra misión era llegar al último día vivos. Hay que volver a ganar y me siento muy orgulloso, pero falta la guinda. Me emociona hablar del partido de este sábado”, ha zanjado.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.