David Ferreiro: "Tenemos que jugar con cabeza, sin pensar en Elche y Valladolid"

Ya sabe lo que es ascender a Primera en dos ocasiones, le falta quedarse y está muy cerca de conseguirlo.

Sí, nos encontramos en una situación muy buena, depender de uno mismo es algo increíble y está en nuestra mano. Este sábado podemos hacer historia y quedarnos el año que viene en Primera División.

¿Cómo está el vestuario, qué detecta en el ánimo sobre todo de los jóvenes?

Sabemos de nuestra responsabilidad pero estamos como el resto del año. Creemos en nuestras opciones. Pese a los varapalos, esta temporada he visto plena confianza en el trabajo para llegar vivos y con opciones. Sabemos que hay que ganar y eso está en la mente de todos.

El modelo se encuentra en las victorias ante Real Sociedad y Athletic.

Son partidos a tener en cuenta. Salimos a ganar desde el minuto uno, con una presión muy buena. A veces cuesta más, no es lo mismo una forma de jugar que otra, la Real o el Cádiz. Jugamos en casa con una presión fuerte al rival, mentalidad ganadora para que el contrincante sufra. Nos jugamos muchísimo y el Valencia no tanto. Que se note.

La temporada se define en la suma de tres puntos más, ¿usted también habría firmado llegar así a la última jornada?

Está claro, por cómo se ha desarrollado el año. Hace unos meses parecía muy difícil creer que se llegaría al tramo final con opciones. Esto es muy bueno para nosotros, estamos más tranquilos y no me cambio por nadie. Depende de nosotros y nuestra mentalidad.

La gran ventaja es depender de sí mismos, ¿también supone una presión añadida con la que lidiar?

En el vestuario hablamos de que la única mentalidad es ganar los tres puntos sin pensar en los demás. Salir a ganar y que no se nos pueda reprochar nada. Son 90 minutos y luego, vacaciones. Queremos mantenernos y lograr el objetivo del club.

¿Qué les está transmitiendo Pacheta?

No hemos cambiado el guion. Intentamos aislarnos un poco de lo que se habla fuera. Estar tranquilos aunque sea el partido más importante. No queremos que nadie se guarde nada. Si nos salvamos va a ser una buena temporada. La primera vuelta nos costó pero la segunda es muy buena.

¿Por qué se merecen Huesca y el Huesca la continuidad en Primera?

Hemos hecho partidos muy buenos que se han escapado por pequeños detalles, lo que se debe corregir en próximas temporadas. Y puntos que se han ido en los últimos minutos. Hemos dado la cara salvo en dos o tres ocasiones hemos competido contra todos. Hemos estado cerca de ganar casi siempre. Se ha trabajado bien.

¿Es inevitable estar pendientes de lo que hagan Elche y Valladolid?

Estaría muy preocupado si no dependiese solo de mí, seguro que Elche y Valladolid están más atentos a nuestro marcador que nosotros a los suyos. Tenemos que ir a ganar y estar tranquilos.

¿Cómo se convive con las ganas de que llegue ya el encuentro en una semana así?

Suelo estar tranquilo, tengo experiencia en situaciones así, con últimos partidos para descender y para salvarnos. Al final hay que tener esa mentalidad como el año pasado con el Numancia en el encuentro en que subimos matemáticamente. Hicimos un partidazo y salimos a ganar. Nos hemos levantado de los varapalos de todo el año, también de la derrota con el Betis.

¿Recuerda el 2-6 de hace dos temporadas contra este mismo rival? Supuso el descenso.

Creo que en ese partido influyó que otro equipo (el Valladolid) ganase antes de jugar nosotros. Nuestras opciones ya eran remotas. Salimos a arriesgar y a los pocos minutos ya perdíamos por tres o cuatro goles. Ni lo recuerdo. Son situaciones muy diferentes. El Valencia es un club grande con una temporada complicada que quiere quedar lo más arriba posible.

¿Qué partido y qué Valencia esperan?

Pueden estar relajados, o eso se cree desde fuera. Los que estamos dentro sabemos que no es así. Por contratos, gente joven que quiere demostrar que puede seguir... No he visto esta temporada a ningún conjunto relajado. Nosotros fuimos a jugar con un Cádiz salvado y perdimos.

¿Qué ha dibujado en su cabeza? Centro de Ferreiro y gol de…

Me da igual quien marque, Rafa o Sandro. Lo importante son los tres puntos y digo sinceramente que nos vamos a salvar. Hemos trabajado duro. Sabemos que es complicado y que las prisas no son buenas, hemos de competir a muerte y seguir con cabeza pese a lo que hagan los rivales.

La afición se está movilizando en las redes sociales para darles todo el apoyo posible dadas las circunstancias. ¿Qué les dice David Ferreiro?

Sabemos que están allí y que están deseando ir a El Alcoraz. Nos apoyan y no les pasa otra cosa por la cabeza. Les pedimos que sigan animando y no pierdan la cabeza, que no sean pesimistas. Muchas gracias por el apoyo. Sentir el aliento es muy importante para el jugador, aunque hay veces que no pueden. Queremos que estén ahí siempre con precaución, seguro que nos dan su aliento y son el jugador número 12.

