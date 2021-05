Pacheta, antes del Betis-SD Huesca: “Estoy con los gatos en la barriga”

Pacheta es inquieto por naturaleza. Alguien que procura vivir al máximo, con los cinco sentidos, cada una de sus experiencias, que no queda satisfecho en la victoria y que tarda más de un día en digerir la derrota. Ahora, afronta con la SD Huesca en la penúltima jornada de la Liga una visita al Betis (18.30) en la que las matemáticas dan la opción de conseguir la salvación. “Estoy con los gatos en la barriga”, describió gráficamente este sábado su estado de ánimo antes de partir hacia Sevilla. “Duermo mal, estoy alborotado, pero hay que estar así, te hace estar vivo, llevamos ya varios años de esta manera en mayo”, reconoció. El burgalés está preocupado, pero en un sentido positivo. Tras la victoria del miércoles ante el Athletic (1-0) ve al equipo “con confianza” y promete que serán “valientes”. “Cuando llegamos aquí nos propusimos primero activar a todos los jugadores y luego llegar con vida a la última jornada; todo eso lo hemos conseguido y ahora nos falta el gordo”, expuso el entrenador las metas que se había marcado con sus colaboradores cuando tomaron en enero el testigo a Míchel Sánchez.

El último triunfo ha disparado el optimismo acerca de las posibilidades de los azulgranas. Aún así, Pacheta no ha detectado en el vestuario exceso de euforia. “Al equipo lo veo bien, lo tiene claro, ha estado muchos meses en una situación muy complicada, siendo último, es responsable y no necesita que se le meta presión, sino más bien que se le quite, que se divierta con y sin balón”, comentó.

Las últimas horas están siendo de hacer números, de probar diferentes combinaciones de resultados y realizar estadística y probabilidad. “Las matemáticas nos dicen que en estos momentos tenemos un 18% de posibilidades de salvarnos, con un punto será un 47%, con dos, un 71%$ y con tres, un 91%”, recitó Pacheta. “Si somos capaces de ganar un partido tenemos muchas opciones de mantenernos y el primero es el del Betis”, valoró. El segundo, ya la semana que viene, será con el Valencia en El Alcoraz.

Los verdiblancos todavía deben sellar su clasificación para Europa y concretar si jugarán la Europa League o la Conference League, por lo que también tienen mucho en juego. “Es un gran equipo, con jugadores rápidos, con Ruibal, con Borja, con Emerson, con Juanmi, con Loren, con una leyenda como Joaquín”, glosó alguno de sus nombres destacados. De todos modos, su forma de jugar puede abrir una puerta a la esperanza. Los de Pellegrini, que solo han perdido en dos de las últimas veinte jornadas, desarrollan un fútbol parecido al de la Real y el Athletic, las dos últimas víctimas de los oscenses en El Alcoraz. “A ver si conseguimos exportar la sensación de casa a fuera, vamos a ser fieles a lo que entrenamos y lo que nos da resultado, para sumar los puntos debemos estar concentrados en el presente”, explicó. “Vamos a quitarle el balón al Betis, su principal virtud”, proclamó.

La jornada se desarrollará con horario unificado, por lo que será inevitable echar un vistazo a los marcadores del resto de campos. En ellos, varios de sus rivales directos se miden a conjuntos con los deberes hechos. “Esto tiene una doble visión, pueden salir relajados y que les ganen fácil o que, liberados, jueguen más alegres, lo que les hace peligrosos, porque tú estás angustiado y si las cosas no salen te puedes poner nervioso”, consideró. “Mientras nosotros a lo nuestro, a pensar en el Betis”, recalcó.

Sergio González, el entrenador del Valladolid, uno de los conjuntos que también tratan de huir del descenso, ha asegurado que el Huesca ha tenido suerte en sus últimas victorias al marcar dos goles de rebote. A este respecto, Pacheta no quiso entrar en polémicas, “bastante tengo con lo mío”. “No estamos aquí por suerte, tenemos menos puntos de los merecidos y hablo con datos, no solo con sensaciones”, señaló. “Estamos peleando por el objetivo soñado y anhelado en enero, con muy buenas sensaciones que debemos transformar en puntos”, añadió.

“Luchamos por una permanencia soñada, un hito para un club como el Huesca, que ha subido dos veces, pero no ha permanecido. Es más difícil mantenerse que ascender, a muchos pequeños les ha pasado”, apuntó a la meta. “Esto es un sinvivir, cinco meses jugando partidos que o ganas o lo pierdes todo, pero estoy feliz, ilusionado y orgulloso de experimentar esto”, se sinceró.

Última sesión sin novedades

Antes de ofrecer la rueda de prensa, Pacheta dirigió en el Pirámide el último entrenamiento previo al cruce con el Betis. En él todo se desarrolló con normalidad por lo que la única baja reseñable para elaborar la convocatoria es la de Insua. La expedición azulgrana partirá a las 18.00 en avión hacia Sevilla.

