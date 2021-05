El próximo rival de la SD Huesca solo ha perdido en 2021 con el Barcelona y el Sevilla

La victoria en el encuentro del domingo en el Benito Villamarín dentro de la penúltima jornada de Primera División (18.30) sería en el menos bueno de los casos un paso de gigante hacia la salvación para la SD Huesca. Sin embargo, lograrla no va a ser una tarea precisamente sencilla. En lo que va de 2021 solo el Barcelona (2-3) y el Sevilla (1-0) han conseguido imponerse al Betis. En el resto de los 18 encuentros disputados por los verdiblancos, 22 si se incluyen los de la Copa del Rey, de la que fueron apeados por el Athletic en la tanda de penaltis de los cuartos de final tras un 1-1, o bien se han firmado tablas o bien el triunfo ha sido para ellos.

El conjunto de Pellegrini, que está pendiente de cerrar su clasificación para Europa y de confirmar si el billete es para la Europa League o la Conference League, inició la segunda vuelta pisando el acelerador después de una primera parte de la competición en la que le costó arrancar. Sin embargo, desde abril el empate se ha convertido en su resultado más recurrente. Hasta el lunes pasado, cuando tumbó al Granada (2-1) en la primera de las tres citas que tenía programadas para esta semana, se había tenido que conformar con un punto en cada uno de sus seis encuentros anteriores y lo mismo le pasó el jueves frente al Eibar (1-1).

El choque con el colista resultó paradigmático. Guardado adelantó a los andaluces nada más empezar y Sergi Enrich logró el 1-1 en el 83’. Lo mismo les había sucedido anteriormente contra el Elche, el Valencia y el Valladolid. En todos esos encuentros recientes no supieron conservar la ventaja. Dentro de la actual racha, solo ante el Atlético igualaron tras ir por detrás. Con el Athletic y el Real Madrid, no se pasó del 0-0.

"Ojalá podamos hacer un partido completo y marcar los goles necesarios para poder ganar", deseó este sábado Pellegrini, que no ha notado "ansiedad" dentro de un vestuario que ve "ilusionado" por poder conseguir un logro que en un momento de la temporada nadie se esperaba". "No recuerdo una liga así, hay cuatro o cinco equipos peleando por no descender, tampoco está resuelta la punta y Europa, está siendo muy disputada", comentó.

