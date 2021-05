Sandro: “Hemos demostrado que siempre nos sobreponemos a los golpes”

La satisfacción fue más que evidente con la celebración y los rostros de los jugadores en cuanto Figueroa Vázquez pitó el final. La SD Huesca se había impuesto al Athletic (1-0) para seguir completamente viva en la lucha por la salvación cuando a los azulgranas solo les queda dos partidos. “Sabíamos de la importancia del partido, de Cádiz habíamos salido tocados y hemos demostrado que si algo tenemos es que siempre nos sobreponemos a los golpes”, apuntó Sandro, el autor del gol del triunfo.

“En la primera parte hemos dominado en todas las fases del juego y deberíamos de habernos ido por delante; en la segunda, hemos seguido apretando y los tres puntos son más que merecidos”, explicó sobre el partido. “El equipo está muy fuerte y el cuerpo técnico también ayuda mucho porque sabe guiarnos en los momentos complicados, llevamos mucho tiempo peleando”, apuntó.

Sobre su gol, conseguido en el minuto 61, consideró que para él era “importante” lograrlo, dada su faceta de delantero, pero también subrayó que “lo principal ha sido la victoria”. “Esto ha sido de todo el equipo”, dijo restándose importancia.

De cara al próximo encuentro con el Betis cree que “hay que seguir en la misma línea”. “No debemos mirar a los demás, solo centrarnos en nosotros, esto aún va a ser largo y habrá que sufrir”, avisó.

En términos similares se expresó su compañero David Ferreiro. “El equipo ha salido con una mentalidad ganadora, como animales, desde el primer minuto, ha sido un partidazo en líneas generales, hemos sido muy valientes”, consideró.

El que es uno de los capitanes del equipo subrayó que era “el momento, el partido más importante, porque metemos presión a nuestros rivales directos”. “Sufriremos hasta el último momento, pero jugando así lo conseguiremos”, aseguró,

En el plano personal, el extremo reconvertido en interior comentó que “lo principal es la confianza del entrenador, me costó entrar en su momento, pero he aprovechado la oportunidad que se me dio”.