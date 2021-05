Pacheta: “Estamos en una situación privilegiada”

Pacheta es sinónimo de optimismo. Se lo dicta su forma entusiasta de afrontar el fútbol y la vida, y lo siente respaldado por los resultados. El técnico de la SD Huesca encara las tres últimas jornadas de Liga a un punto de la salvación, lo que le hace sentir que los azulgranas se encuentran “en una situación privilegiada”. Observa el panorama que había cuando llegó enero, con solo una victoria a un partido del final de la primera vuelta y el grupo sumido en una dinámica negativa, lo compara con el actual y halla un gusto dulce en todo el camino recorrido y esperanza para lo que queda por delante. Lo más inmediato, la visita del Athletic este miércoles (20.00), en la que una victoria “sería muy positiva para el objetivo final”. “El día 23 -en referencia a la última jornada de Liga- es cuando debemos estar fuera del descenso, si es en el último minuto habremos sufrido como animales, pero la satisfacción será tremenda después”, comentó este martes para recalcar que la pelea aún va a ser larga.

El choque aparece con la derrota del sábado pasado ante el Cádiz (2-1) aún reciente. Aún así, el preparador burgalés considera que su vestuario está “recuperado, con toda la energía y la moral”. “Veo al equipo bien, preparado para ganar”, asegura haciendo suyo el discurso del lunes de Pulido, en el que pidió valentía y ambición. “Así fuimos contra la Real Sociedad”, comentó poniendo como ejemplo el triunfo más reciente y lamentando que en Cádiz “nos faltaron más ocasiones de gol”.

Uno de los aspectos que se han trabajado en los tres días transcurridos desde el desplazmaiento al Ramón de Carranza ha sido el exceso de responsabilidad que se detectó entonces en los futbolistas. “Tenemos un equipo responsable y eso te puede llevar a no estar suelto con el balón, que el rival maneje mejor el partido y que lleguen los nervios que debemos evitar”, analizó, Por eso, “hemos intentado divertirnos en los últimos entrenamiento, el fútbol es un deporte y hay que disfrutarlo”. “Si piensas mucho en ganar, no lo vas a conseguir”, expuso.

Pacheta considera que en todos los partidos el Huesca “ha estado dentro y con situaciones de gol” aunque sí que reconoce que “a veces nos cuesta buscar alternativas”. Así no esconde que rivales como el Getafe y el Cádiz frente a los que tuvieron la posesión de balón no se les han dado bien y subraya que con la Real “disfrutamos más”.

Del Athletic dijo que es un club al que le tiene “cariño”. “Es un equipo muy bueno, capaz de ganar al Sevilla y en cualquier campo, tiene muchas alternativas con jugadores como Raúl García, Williams, Muniain, centrales espectaculares y a un portero y un lateral izquierdo a los que he tenido y que quiero mucho, Unai y Balenciaga”, diseccionó a los de Marcelino. Ellos se presentarán en El Alcoraz apurando sus complicadas opciones de clasificarse para Europa mientras que el Huesca se juega su continuidad en la élite. “Pelean por un objetivo ambicioso y placentero y nosotros por evitar el fracaso, esperemos que lo negativo sea superior y gane”, valoró acerca de las motivaciones de cada uno.

“Todos querríamos ganar más, pero no olvidemos de dónde venimos, somos uno más d ellos seis que están metidos en la lucha por la salvación y eso tiene mucho mérito”, subrayó. “Todos los días hemos dado una versión alta y se la exigimos también al rival para ganarnos, no hemos hecho ni un partido mediocre”, recalcó.

La polémica arbitral surgida en el partido entre el Sevilla y el Real Madrid también estuvo presente en la rueda de prensa de Pacheta. El entrenador pidió que se explique “muy bien la norma al principio de la temporada y que luego no se cambie, no puede ser que lo que en septiembre es mano luego no lo sea” e igualmente defendió el VAR, “una herramienta maravillosa con la que estamos pagando el proceso de aprender a usarla bien”. Además calificó el arbitraje de “fantástico”. A este respecto confesó que antes analizaba siempre la labor arbitral porque “puede ser determinante en el resultado final y afectar a mi puesto de trabajo porque pago los errores del árbitro, los de los jugadores y los míos. Sin embargo, ahora ya no lo hace tanto porque “los colegiados en Primera son muy buenos”.

Insua, operado

Para el partido, Pacheta cuenta con todos sus jugadores habituales disponibles, a excepción de Insua que en la mañana de este martes ha sido operado de la rotura de ligamentos que se produjo la semana pasada. Además, Eugeni y Luisinho, descartes habituales, presentan problemas físicos. Los del centrocampista se focalizan en el recto y los del lateral izquierdo, en un tendón.