El Athletic solo cuenta con 17 jugadores para medirse a la SD Huesca

La expedición del Athletic para medirse el miércoles a la SD Huesca en El Alcoraz (20.00) no será precisamente amplia. Ante las siete bajas que sufre la plantilla, Marcelino García Toral, afrontará el partido enclavado en la jornada 36 de la Liga con solo 17 jugadores. No están disponibles Íñigo Lekue, Yeray Álvarez, Iker Muniain, Yuri Berchiche, Ander Capa, Peru Nolaskoain, Íñigo Vicente y Oier Zarraga, mientras que regresa Dani García. La situación de todos modos no impide que los bilbaínos, en palabras de su técnico, viajen “a ganar sin ninguna excusa”.

El encuentro presenta pocos alicientes clasificatorios para los rojiblancos, más si se comparan con la situación de su rival, para el que la victoria es obligada de cara a seguir con plenas garantías en la lucha por la salvación durante las dos jornadas que restarán cuando se escuche el pitido final. Aunque sobre el papel el Athletic aún tiene opciones matemáticas de llegar a los puestos que dan acceso a las competiciones continentales, tras el empate a dos del fin de semana pasado ante Osasuna, el propio Marcelino descartó este martes alcanzar ese objetivo: “Ya se escaparon las posibilidades de jugar en Europa”.

Del rival alertó que "es un equipo que se juega muchísimo, intenso, que en casa está consiguiendo buenos resultados y que ha mejorado mucho”. Espera un contrincante "con tres centrales y dos carrileros profundos" que obligará al Athletic a "transiciones defensivas rápidas" y en el que destacan "futbolistas como Rafa Mir, que está en una racha goleadora muy buena para un equipo en la parte baja de la tabla", y también "Sandro" y "Ferreiro".

"Nos va a exigir muchísimo", adelantó un Marcelino que dio a entender que seguirá contando con los jóvenes delanteros que están dando "pasos adelante" desde que en las últimas jornadas están siendo titulares como Asier Villalibre, Oihan Sancet y Jon Morcillo.

"En líneas generales, estamos muy satisfechos del esfuerzo y del trabajo, pero contrariados porque creemos que teníamos que haber sumado más puntos. El equipo corre, juega y en la mayoría de las ocasiones hace más merecimientos que el rival", resumió Marceino el estado anímico de su equipo de cara a la visita a El Alcoraz.

El once que se espera que presente ante el Huesca no debería ser muy distinto del que ya empleó ante Osasuna: Unai Simón bajo palos; Oscar de Marcos, Unai Nuñez, Íñigo Martínez y Mikel Balenziaga, en defensa; Vencedor y Mikel Vesga en el doble pivote; y Alex Berenguer, de los mejores en este tramo final, junto al nuevo tridente Morcillo-Sancet y Villalbre.