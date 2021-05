Pacheta: "Ahora mismo no me cambio por ninguno de nuestros rivales"

Faltan cuatro jornadas para el final de la temporada y la SD Huesca se encuentra a un punto de la salvación, ¿cómo afrontan el tramo final?

Con muy buenas sensaciones y con toda la ilusión del mundo después de la última victoria con la Real Sociedad en la que hicimos cosas muy interesantes con y, especialmente, sin balón. Fuimos a por el partido y nos sonrió la fortuna con un gol en el minuto 87. Sigo manteniendo que fue nuestra mejor actuación desde que estoy aquí. Era un rival muy difícil de ganar, el quinto clasificado, un conjunto plástico que practica un fútbol muy moderno. En estos momentos, por lo que me transmite el equipo, no me cambiaría por ninguno de nuestros rivales.

La situación después de que la diferencia con la permanencia fuese de seis puntos invita a confiar.

El objetivo ha sido siempre llegar con vida al último partido. Ojalá nos encontremos entonces salvados, sería lo ideal, pero si estamos con opciones de mantenernos será porque hemos hecho una campaña fantástica. Sabemos que somos un equipo humilde, que nos tocará sufrir hasta el final y que tenemos que estar preparados para los altibajos.

Con cuatro partidos en 15 días la fortaleza mental apunta a ser clave para que un posible mal resultado no afecte.

Entre los que estamos abajo hay mucha igualdad y va a seguir habiendo cambios en las posiciones. Nosotros estamos acostumbrados a movernos en esa zona, ya hemos sido capaces de levantarnos tras estar meses como colistas o de reponernos a una racha de tres derrotas. El equipo tiene mucha resiliencia. Cuando hay que estar fuera del descenso es en el último momento. Con el Elche la temporada pasada solo estuvimos en ascenso en el minuto final.

¿Qué ocurrió en esa racha de tres derrotas que devolvió al equipo a los tres últimos puestos?

Igual que antes de esos resultados todo no era de color de rosa aunque se viniese de ganar, después todo no podía ser negro. Tenemos que ser estables. Es clave sobreponerse a cualquier accidente dentro del partido o a un tropiezo.

El calendario que tienen por delante incluye primero al Cádiz el próximo sábado y luego al Athletic, el Betis y el Valencia, ¿qué le sugiere?

En mi calendario solo pone Cádiz. Lo demás no vale para nada. Solo me interesa el Cádiz, que ha conseguido la salvación porque tiene un plan desde hace años que le da resultado.

También usted y su cuerpo técnico han aplicado desde su primer día hace casi cuatro meses una misma idea.

Es lo que hemos intentado, tener un plan y un modelo de juego adaptado a él, pero para conseguirlo de forma muy clara se necesita más tiempo. Estamos poniendo los cimientos y por ahora están funcionando porque hemos reaccionado.

No es la primera vez que se enfrenta a una exigencia similar a la actual.

Antes que a Huesca ya llegué con la temporada empezada y teniendo que obtener resultados inmediatos al Korona Kielce, en Polonia, al Oviedo, al Elche y al Cartagena, y en todos ellos el tramo final fue bueno. En esos destinos los parámetros fueron parecidos, lo que he visto diferente aquí es que al entrenador al que sustituí, Míchel, se le tiene un profundo respeto. En los otros destinos a mi predecesor o no se le tenía ese cariño o había tenido conflictos con la plantilla, Míchel no. El vestuario es trabajador y honrado en el esfuerzo, no es complejo llevarlo.

Su discurso optimista y la forma de expresarlo ha llamado la atención.

Siempre intento ser positivo, nunca osado. Veo la botella medio llena, la gente está cansada de oír malas noticias, más con la pandemia. Yo, como entrenador, no puedo salir a llorar o a quejarme. Afronto mi vida de forma positiva. Todos tenemos momentos malos, pero una vez que se pasa el duelo no puedo estar acordándome de eso. Las derrotas tienen que doler lo justo. En mi caso 24 horas, a partir de ahí resurjo.

¿Y cuando gana, cuánto tarda en poner los pies en el suelo?

Al poco ya estoy pensando en el siguiente partido. Soy feliz poco tiempo, aunque de forma intensa. Mi trabajo deja poca felicidad en el día a día, siempre estás con el runrún del próximo rival, de qué entrenar, qué bajas tienes...

Aunque ya dirigió en 2009 al Numancia en Primera, ya no había vuelto a esta categoría, ¿es muy diferente a las demás?

Es muy distinta a Segunda División o a las ligas polaca y tailandesa que también he conocido. Es muy cruel, hasta límites que no se hace a la idea alguien que no la haya vivido muy de cerca. Nosotros para vencer tenemos que hacer grandes partidos, no nos vale con uno normal. Te exige al límite y muchos días la máquina no da de si. No obstante, tenemos ahora una ventaja, sabemos ganar y esos nos hace muy poderosos.

La Liga busca que el público vuelva ya a los estadios, ¿cómo de importante sería?

El fútbol es de los hinchas que aprietan, de los seguidores que vienen al partido con sus niños. Eso es el fútbol, quiero el Bernabéu lleno, Mestalla lleno, también el Ramón de Carranza al que vamos ahora o el Benito Villamarín que será nuestro último desplazamiento. Tener 9.000 aficionados en El Alcoraz nos daría vida, pero entiendo, comprendo y comparto que hay que estar en manos de las autoridades sanitarias.

¿El fútbol ha cambiado con la pandemia?

Falta la pasión de la afición. Además, el tiempo de recuperación está siendo escaso. La Liga empezó a mediados de septiembre y va a concluir a finales de mayo, la gente está llegando cansada. La covid en algunos jugadores que la han pasado deja secuelas que arrastran y pueden conllevar lesiones. Eso también afecta a los sanos, porque tienen que jugar más.

Sobre la mesa se le puso una oferta de renovación.

Estaré toda la vida agradecido a la SD Huesca porque lo propuso cuando éramos colistas y prometo que con el primero que hablaré será con el club. Ahora estoy centrado en conseguir la salvación.

