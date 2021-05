La SD Huesca, ante cuatro jornadas para seguir en Primera División

Van a ser cuatro jornadas de emoción, de sumas y restas, de estimaciones matemáticas y percepciones cabalísticas repartidas en 16 días. La Liga llega a su tramo final con una situación apasionante arriba, con el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona pugnando por el título, y con un fondo de la clasificación al rojo vivo en el que la SD Huesca se encuentra plena de confianza para lograr algo que sería histórico, su primera permanencia en Primera División. La última jornada disputada, lejos de clarificar el panorama, contribuyó a comprimir más la pelea por evitar el descenso. El Getafe, 15º, suma 34 puntos, por debajo el Alavés y el Valladolid marcan la permanencia empatados a 31, ya en el pozo aparecen los azulgranas y el Elche, con 30 cada uno, mientras que el Eibar cierra la tabla con 26. Matemáticamente no tienen asegurada su continuidad entre los mejores Osasuna (40), Cádiz (40) y Levante (38), pero es cuestión de tiempo. Tras seis partidos sin ganar, algo más preocupante es el futuro del Valencia (36) que el lunes destituyó a Javi Gracia y dio la batuta a Voro. Sin embargo, un triunfo con el Valladolid el domingo le podría allanar mucho el camino. También le queda jugar con el Sevilla, el Eibar y el Huesca.

Con doce puntos aún por disputarse, la proyección numérica pura -mera orientación- establece que para seguir en la élite el listón quedaría en 35 puntos, dato que se amolda a los 36 que en el entorno de la SD Huesca se vienen estimando como meta desde hace semanas. Es decir, a los de Pacheta les podría valer con dos triunfos más.

El calendario marca aún dos duelos directos entre los seis más implicados en la pugna por no caer a Segunda. El próximo domingo el Getafe recibirá al Eibar y el martes siguiente, en la última jornada entre semana, el Elche hará lo propio con el Alavés. Después, todo apunta a que en el desenlace de la temporada, en el fin de semana del 22 y el 23 de mayo, aún quedarán asuntos por definirse. Los azulgranas, de hecho, hace tiempo que vienen preparándose mentalmente para medirse entonces al Valencia en El Alcoraz sin que la permanencia esté consumada. En esa última tanda de encuentros hay fijados tres cruces entre la alta nobleza de la Liga y el proletariado, el Sevilla-Alavés, el Valladolid-Atlético de Madrid y el Eibar Barcelona.

Uno de los aspectos que podría tener relevancia es el de la diferencia de goles. Sirva como ejemplo lo que podría haber sucedido si el Valladolid el domingo no hubiese conseguido un 1-1 con el Betis. Los pucelanos, el Elche y el Huesca hubiesen empatado a treinta puntos y en tal caso los azulgranas estarían ahora fuera del descenso.

Getafe CF

De entre los grandes implicados en huir de la quema, a priori el Getafe es el que más cerca está de conseguirlo y eso que su segunda vuelta no ha sido la mejor. En ella solo ha sumado once puntos, si bien su victoria hace dos semanas ante el Huesca, la segunda en quince partidos, le permitió tomar aire (0-2). De hecho, a lo largo del curso se ha mostrado seguro frente a los rivales directos, solo ha perdido, y por partida doble, contra el Valladolid. A este respecto, el domingo a las 14.00 debe recibir al Eibar, tras haber caído con el Villarreal (1-0) el pasado fin de semana, sabedor de que un triunfo eliminaría de su ecuación a los armeros. Después visitará al Celta, que sigue soñando con unos puestos europeos que, alejados a siete puntos, no tiene nada fácil alcanzar. A renglón seguido se cruzará con el Levante, y cerrará la liga en Granada, contra un rival en circunstancias similares a la de los vigueses. En el caso de lo nazaríes la diferencia con el séptimo clasificado es de seis puntos. En lo que se refiere al ‘average’ con los enemigos íntimos, el Getafe se lo tiene ganado al Elche y al Huesca, lo empata con el Alavés y le supera el Valladolid.

Su calendario: Eibar (casa), Celta (fuera), Levante (casa) y Granada (fuera).

Deportivo Alavés

La llegada de Javi Calleja a su banquillo, el tercer entrenador que se encarga de los babazorros en lo que va de curso tras Pablo Machín y Abelardo, disparó al Alavés engarzando una racha de cuatro jornadas consecutivas sin perder con ocho puntos sumados, incluidos los tres conquistados ante el Huesca (1-0), que frenaron su espiral de resultados negativos. Sin embargo, el 3-0 sufrido frente al Eibar ha rebajado la euforia. Su hoja de ruta incluye en primera instancia al Levante en Mendizorroza (sábado, 14.00). A continuación se medirá en el Martínez Valero con el Elche en un envite de alta tensión, más adelante, al Granada y por último, a domicilio al Sevilla. Su diferencia de goles es positiva con el Valladolid y negativa con el Getafe y el Eibar. Con el Huesca la tiene empatada.

Su calendario: Levante (casa), Elche (fuera), Granada (casa) y Sevilla (fuera).

Real Valladolid

Punto a punto el Valladolid se mantiene a flote. Ha firmado tablas en ocho de sus últimos doce careos, el más reciente el 1-1 con el Betis. La trayectoria se completa con dos derrotas y solo una victoria y deja a las claras que, aunque le cueste ganar, el de Sergio González es un bloque competitivo. Iniciará el tramo final en Mestalla (domingo, 16.15), donde el Valencia podría entrar de lleno en la pelea por la salvación si no gana. A continuación, sobre el papel, el calendario se le complica aún más a los pucelanos. En la antepenúltima juegan con el Villarreal y en la penúltima, con la Real Sociedad. Ambos están cerca de conseguir su clasificación para Europa, pero está por dilucidar si el billete es para la Europa League o para la nueva Conference League. Por último recibirán al ahora mismo líder, el Atlético de Madrid. Le ganan el ‘average’ al Getafe, lo igualan con el Elche y lo tienen perdido con el Huesca, el Alavés y el Eibar.

Su calendario: Valencia (fuera), Villarreal (casa), Real Sociedad (fuera) y Atlético de Madrid (casa).

SD Huesca

El triunfo in extremis ante la Real Sociedad (1-0) ha devuelto el impulso a la SD Huesca, que recuperó el sábado su mejor versión tras tres derrotas consecutivas. Los de Pacheta encaran ahora dos compromisos con rivales que tienen poco por lo que luchar. El sábado a las 18.30 les aguarda el Cádiz asentado en la zona media con 40 puntos y que podría estar ya salvado matemáticamente al inicio del partido si el Alavés y el Elche, que juegan antes, han perdido. El miércoles siguiente en El Alcoraz el careo será con el Athletic (20.00). Los de Marcelino, aunque en la Liga llevan siete jornadas sin perder, están a nueve puntos de Europa y a doce del descenso. La última salida de los oscenses será al Benito Villamarín donde aguarda el Betis y por último, echarán el cierre al curso con el Valencia. Para cuando se produzcan los encuentros con los verdiblancos y los chés lo más probable es que ambos hayan cerrado ya sus objetivos, Europa y la permanencia. De no ser así con los segundos, el partido será no acto para cardíacos si los oscenses tampoco tienen asegurada la salvación. En caso de empate a puntos en la tabla, el Huesca superaría al Elche y al Valladolid, mientras que saldría perdiendo con el Getafe. Con el Alavés y el Eibar debería acudir al ‘average’ general.

Su calendario: Cádiz (fuera), Athletic (casa), Betis (fuera) y Valencia (casa).

Elche CF

Aunque Fran Escribá le dio otro aire al Elche, lo cierto es que no ha logrado una racha larga de buenos resultados lastrado por un calendario complicado. El sábado pasado cayó con el Atlético de Madrid (0-1) fallando un penalti. Para resarcirse no lo tendrá fácil, el viernes visita a la Real Sociedad (21.00). Luego, en su horizonte surge la llegada del Alavés a su feudo, cruce clave, el viaje a Cádiz y la despedida al curso siendo anfitrión del Athletic. En materia de promedio de goles solo gana al Eibar, lo empata con el Valladolid y lo pierde con el Getafe y el Huesca.

Su calendario: Real Sociedad (fuera), Alavés (casa), Cádiz (fuera) y Athletic (casa).

SD Eibar

Al Eibar, después de 16 encuentros consecutivos sin ganar, los cinco últimos perdidos, se le daba por muerto hasta que el triplete de Kike García ante el Alavés lo reavivó. Es el que más difícil lo tiene y para confirmar su reacción debe superar el domingo al Getafe. Su siguiente parada será contra el Betis y el paso previo a su enfrentamiento con el Barcelona el último día en Ipurua lo dará con el Valencia. Le gana la diferencia de goles al Valladolid y al Alavés, la empata con el Huesca y la pierde con el Elche.

Su calendario: Getafe (fuera), Betis (casa), Valencia (fuera) y Barcelona (casa).

