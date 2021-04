Pacheta mantiene la fe: “Estoy seguro de que nos vamos a salvar”

Tiene Pacheta una idea general que repite y transmite en la victoria y en la derrota. Como en las últimas tres jornadas ha abundado esto último, se trataba de comprobar en la previa qué estado de ánimo traslada el técnico de la SD Huesca. Y este no se ha movido un ápice: “Quiero dejar claro un mensaje. Estoy seguro de que nos vamos a salvar”. El convencimiento del burgalés, forjado con el análisis y el trabajo diarios, también se aplica al partido de este sábado ante la Real Sociedad en El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga), un rival al que ha definido como epítome del fútbol moderno en un contexto que “habríamos soñado todos hace cuatro meses”.

El entrenador azulgrana podrá contar con Maffeo y Ontiveros, que ya disponen del alta médica; el primero tiene opciones de regresar al once y con el segundo se va a ir un poco más despacio. Armas necesarias para un bloque que pierde a Dani Escriche por sanción y que irá “a la pelea” frente a los txuri urdin. “Seguimos vivos, en la pomada y hay que ganar. Veo al equipo concentrado y metido, a ver si lo ponemos en práctica”, ha valorado un Pacheta que cree que “en las tres derrotas nos han hecho goles cuando mejor estábamos. Han sido partidos que han caído de un lado pero no hemos merecido perderlos”.

Con independencia de figurar en los puestos de permanencia o, como ahora, en descenso, Pacheta considera que “estamos igual, con las mismas necesidades. En la situación que todos hubiéramos soñado hace meses”. Se llega así a un partido con una Real que es “referencia en muchas cosas. Defienden y atacan con muchas alternativas. Es un equipo moderno que domina muchísimos parámetros del juego. La metodología desde abajo les está dando frutos”.

Se trata e una escuadra “potente y rápida en las transiciones, precisa. Pero hemos preparado el partido para intentar ser protagonistas y hay que ir a ganar. No hay otra mentalidad que concentrarnos en el trabajo, saber dónde hacer daño al rival y afrontarlo con toda la ilusión del mundo”. Pacheta insiste en que “llevamos todo el año sufriendo. Llegaron derrotas y llegará nuestro momento. Estoy convencido”.

Para ello, Pacheta pide a los suyos la contundencia en ataque que ha faltado ante Alavés, Atlético y Getafe. Como analista a fondo de estos encuentros, juzga que “estamos concediendo poco. Otra cosa es la precisión del rival. El Getafe tiró poco y el Alavés, menos que nosotros. Hemos estado dentro de los partidos muchos más minutos que fuera. Los rivales te estudian y hay que buscar más alternativas, balones interiores, desmarques en ruptura, centros y remates. No hemos hecho el daño que debemos y hay que crear más ocasiones”.

No descarta a nadie para la salvación y cree que habrá “leches hasta el último día”. Pacheta entiende que haya fatiga en una campaña tan peculiar: “Ha habido covid, partidos domingo y miércoles para los 20 equipos. Es muy difícil competir para ganar todos los días. No somos una excepción”. Fastidiado con los últimos resultados, un Pacheta siempre en tono confesional necesita “24 horas para pasar el duelo, no hablo con prácticamente nadie. Admiro a la gente que minimiza o es capaz de relativizar el fútbol en su vida. Le pongo una pasión desmesurada y me afecta demasiado. Cuando aprenda a controlarlo igual tengo que dejarlo”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.