Pacheta: "Se crece en la derrota, la victoria es mentirosa"

Pacheta se marchó orgulloso de sus jugadores tras la derrota en el Wanda Metropolitano (2-0), y también conforme con la decisión de introducir siete cambios en el once porque, como aseguró el entrenador de la SD Huesca, todos los futbolistas habían rayado a un buen nivel una vez que se ajustaron las piezas que chirriaban en el arranque del choque. Una cita de transición entre Alavés y Getafe que sirvió para rodar a poco habituales en el tramo decisivo del curso, donde todos han de empujar hacia la permanencia.

"Me vuelvo a ir orgulloso de los chicos", comenzó un Pacheta consciente de que "los primeros 20 minutos no nos hemos ajustado y cuando mejor estábamos nos han hecho el gol. En la segunda parte no hemos concedido casi nada. Hemos tenido opciones para el 1-1 y ha llegado el segundo del rival", analizó. Para el burgalés, "es muy difícil parar al Atlético, pocos equipos en el mundo lanzan a seis jugadores por detrás de la defensa. Es un gran equipo y hay que felicitarle".

Se le preguntó por las rotaciones y Pacheta desarrolló las explicaciones que ya había dado en la previa. "Al final, tenemos muchos jugadores justos. Llevo 14 partidos y son todos de una tensión enorme. No hay un partido tranquilo, no hay paz durante la semana y es difícil el manejo. El futbolista se carga más y tiene molestias y dificultades. El concentrarse cada partido es la leche. Por eso no me gusta hablar de finales, porque no da para centrarse en el siguiente partido", desarrolló.

Una presión que "ya llevaban antes, te ves abajo y debes ganar. Hay que pensar qué hacer bien para acercarse a la victoria". Se refirió Pacheta a una derrota "digna": "No hemos estado muy bien hasta que hemos ajustado. Después hemos sido muy dignos y hemos competido ante un rival de la leche". También terció en el intercambio de titularidades entre Álvaro y Andrés Fernández: "Tengo dos porteros fantásticos. Porque no puedo jugar con los dos, pero nunca he tenido dos porteros tan buenos y les doy las gracias. Aquí sí que tengo un lío".

No se arrepiente de ningún cambio, "analizo los partidos desde todos los ángulos y somos muy autocríticos, a veces crueles. Se crece mucho en la derrota. Nos hace mejores, la victoria es mentirosa. La derrota te hace ver todo. Se podrían haber tomado otras decisiones, pero volvería a las mismas y tengo la conciencia tranquila". Los siete "nuevos" han jugado "bien. Okazaki llevaba un tiempo sin hacerlo y lo ha hecho fantástico".

Pacheta elogió a un Atlético "muy metido" y el Cholo Simeone habló después de "una primera parte muy buena controlando el juego ofensivo del Huesca. Mejoramos en el juego posicional pero creció el ansia hasta la llegada del 2-0 para controlar mejor el partido".

