La SD Huesca, sin complejos ante el Atlético de Madrid

Dos realidades muy distintas convergen este jueves sobre un terreno de juego. El Atlético de Madrid, el líder de Primera División, uno de los doce poderosos clubes europeos que en los últimos días han convulsionado ya no solo el mundo del fútbol sino la sociedad con su proyecto frenado de la Superliga recibe a las 19.00 a la SD Huesca, conjunto cuya pelea se centra en no perder la categoría en la que es su segunda experiencia en la máxima categoría. Las diferencias en sus cuentas son siderales, valga como muestra los limites salariales de unos y otros, 217 millones de euros por 37, y también en la clasificación el salto es enorme, 43 puntos distancian a los rojiblancos de los azulgranas. Sin embargo, en el Metropolitano no dejarán de ser once contra once. En el momento en el que Munuera Montero pite el inicio solo el balón importará. Durante algo más de noventa minutos, el sueño de que David venza a Goliat volverá a ser posible y el Huesca, desde luego, no renuncia a hacerlo realidad. Solo hay que recordar que en la ida en El Alcoraz el marcador fue de 0-0.

NOTICIAS RELACIONADAS Horario y dónde ver el Atlético de Madrid-SD Huesca de Primera División

El encuentro es de los que no se tiene en cuenta a la hora de hacer las previsiones de puntos cuando se da a conocer el calendario. Sin embargo, llegados a este momento de la temporada, cuando faltan siete partidos, ninguna oportunidad de añadir resultados positivos a la bolsa es desdeñable.

De hecho, para seguir fuera del descenso, zona que se abandonó hace dos jornadas y que se continuó sin pisar tras la última derrota con el Alavés (1-0) será necesario al menos empatar. La victoria de los vitorianos el miércoles con el Villarreal (2-1) y el empate del Elche y el Valladolid (1-1) deja por el momento al Huesca 18º.

En Mendizorroza se perdió una buena oportunidad de poner tierra de por medio. Ahora, con esa rabia que da el ver cómo el esfuerzo no tuvo recompensa, más allá de cuál sea el desenlace, los azulgranas confían en mantener la línea de juego; la de un equipo serio atrás y capaz de golpear en ataque. Lo importante, como dice Pacheta, no es el puesto que se ocupe ahora, sino el que se ostente en la jornada 38.

No conviene olvidar que el domingo aparece en El Alcoraz otro de los inquilinos de la zona baja, el Getafe, en lo que será un nuevo partido vital al que hay que llegar en las mejores condiciones posibles. A este respecto, Pacheta tiene en mente realizar en el Metropolitano alguna variación en el once que se había estabilizado en las últimas citas. Según explicó sin dar nombres, hay varios jugadores en riesgo de lesión. Una de las novedades apunta a ser en la defensa Siovas, inédito en Vitoria, aunque podría haber también en el centro del campo y en la delantera.

La expedición que se desplazó el miércoles a Madrid está compuesta por 21 jugadores. Entre ellos figura Gastón Silva, ya recuperado de su fractura en la tibia. En cambio, todavía habrá que esperar, no demasiado, para las reincorporaciones de Maffeo y Ontiveros.

El Atlético de Madrid se presenta tras el balón de oxígeno que supuso su goleada al Eibar (5-0) después de varias semanas en las que sus rivales le habían recortado puntos. Antes de su cruce con los armeros tan solo llevaba dos goles en cuatro partidos y no consigue dos victorias seguidas desde el inicio de la segunda vuelta. Hasta ahí los datos optimistas para el Huesca. Entre los que asustan figura que solo ha perdido una vez en su feudo, con el Levante (0-2). Simeone tiene las bajas de Luis Suárez, Joao Félix y Lemar. Aún así, en el césped habrá nombres como los de Marcos Llorente, Correa, Carrasco y Koke.

Atlético de Madrid-SD Huesca

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Herrera, Saúl; Llorente, Carrasco; y Correa.

SD Huesca: Andrés; Insua, Pulido, Siovas; Pedro López, Ferreiro, Mikel Rico, Seoane, Galán; Escriche y Rafa Mir.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: Wanda Metropolitano

Hora y TV: 19.00, Movistar LaLiga.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.